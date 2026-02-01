So gülden der Karl-Valentin-Orden auch leuchtet und so unstrittig diese Auszeichnung für Christoph Maria Herbst ist: Ganz gerecht wird sie ihm nicht. Nicht dass er sich nicht darüber freuen würde, im Gegenteil: „Ohne Scheiß: Das bedeutet mir sehr viel“, hat er eben vor den Gästen des Großen Narrhalla-Balls auf der Bühne des Deutschen Theaters gesagt und in leichter Verballhornung von Valentins berühmter Sentenz vom Mögen, Wollen und Dürfen angefügt: „Ich darf heute dürfen, und das ist viel mehr, als man verlangen kann.“