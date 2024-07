Eine Internet-Abstimmung über Werke, die das Genie Karl Valentins in unserer Zeit weiterdenken.

Kolumne von Christian Jooß-Bernau

War’s ein Friseur, der den Kunden die Köpfe abschneidet, war’s ein besoffener Firmling mit seiner ersten Zigarre oder doch die Uhr von Loewe. War’s hungergrimmig sparsamer Nachkriegswitz oder sind’s allerweil doch zwei Semmelnknödeln? Wo verbirgt es sich denn, das Valentineske? Und gibt es so etwas wie den typischen Karl-Valentin-Humor überhaupt? Im Internet, wo der Witz oft löchrig ist, findet sich unter saubande.com/abstimmung-2024/ eine Seite, auf der Amateurhumortheoretiker wie Schmunzelprofis bis Ende Juli über 21 kleine Beiträge abstimmen können, die dem Geist des größten Münchner Humoristen in unserer Gegenwart in Wort und Bildchen nachspüren.