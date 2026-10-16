In München hat Johann Sebastian Bach nie geweilt. Nicht einmal durchgereist ist er oder hat sich von einem Organisten etwas vorspielen lassen. Trotzdem ist München eine Bach-Stadt. Das liegt vor allem an ihm: Karl Richter, der 1951 als 24-Jähriger aus der DDR floh und eine Stelle als Organist in Sankt Markus in München bekam. Von dort aus entfachte der Kirchenmusiker, Cembalist und Dirigent in München ein Bach-Feuer, das bis heute brennt. Nicht zuletzt im Münchener Bach-Chor, der unter Richters Leitung zum weltweit gefragten Ensemble wurde. In diesem Jahr wäre Richter 100 Jahre alt geworden.