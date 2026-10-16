Zum Hauptinhalt springen

Jubiläumskonzert in St. MarkusMünchens Bach-Ikone wird 100: So feiert ihn die Stadt

Lesezeit: 2 Min.

Bach war seine Passion: Karl Richter 1962 an der Orgel der St. Markus-Kirche in München, wo er Organist und Kantor war.
Bach war seine Passion: Karl Richter 1962 an der Orgel der St. Markus-Kirche in München, wo er Organist und Kantor war.
Foto: dpa

Vor 100 Jahren wurde der Gründer des Münchener Bach-Chors und des Bach-Orchesters geboren – so gelungen feiert die Stadt das musikalische Erbe von Karl Richter.

Kritik von Paul Schäufele

SZ bei Google bevorzugen

In München hat Johann Sebastian Bach nie geweilt. Nicht einmal durchgereist ist er oder hat sich von einem Organisten etwas vorspielen lassen. Trotzdem ist München eine Bach-Stadt. Das liegt vor allem an ihm: Karl Richter, der 1951 als 24-Jähriger aus der DDR floh und eine Stelle als Organist in Sankt Markus in München bekam. Von dort aus entfachte der Kirchenmusiker, Cembalist und Dirigent in München ein Bach-Feuer, das bis heute brennt. Nicht zuletzt im Münchener Bach-Chor, der unter Richters Leitung zum weltweit gefragten Ensemble wurde. In diesem Jahr wäre Richter 100 Jahre alt geworden.

Zur SZ-Startseite

Theater-Jubiläum
:100 Jahre in der Maximilianstraße – wie die Kammerspiele feiern

Vor 100 Jahren zogen die Münchner Kammerspiele in die Spielstätte an der Maximilianstraße. Das Theater erinnert mit mehreren Veranstaltungen an seine Geschichte. Ein Überblick.

Von Yvonne Poppek

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite