Die 35-Jährige fiel am U-Bahnhof Karl-Preis-Platz vor einen stehenden Zug. Später wurde sie in eine psychiatrische Klinik gebracht.

Eine offensichtlich alkoholisierte Frau ist am Donnerstagnachmittag gegen 17.10 Uhr in der U-Bahn-Station Karl-Preis-Platz vor einem stehenden Zug ins Gleis gefallen. Die 35-Jährige ließ sich zwar von Passanten zurück auf den Bahnsteig helfen, von zwischenzeitlich eingetroffenen Polizisten aber nicht weiter zu dem Vorfall befragen.

Sie reagierte aggressiv und versuchte sogar mehrmals, Beamte körperlich zu attackieren. Nachdem sie in der Haftzelle der Polizeiinspektion in der Au dann versuchte, auch sich selbst zu verletzen, wurde sie in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Die bereits wegen Körperverletzungsdelikten aktenkundige Frau wurde wegen tätlichen Angriffs, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung angezeigt.