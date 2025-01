Bekannt ist Rudi Hurzlmeier als Meister der komischen Kunst. Dass der Münchner auch ein gewitzter Fotograf ist, beweist der Bildband „Foto To Go“.

Von Jürgen Moises

Was den Humor betrifft, da heißt es gerne mal, der wäre Ansichtssache. Und man darf sagen, dass das in besonderem Maße auf die komische Kunst von Rudi Hurzlmeier zutrifft. Ist bei dem Münchner Cartoonisten, Maler und Autor die Komik doch in den meisten Fällen optischer Natur. Das heißt: Sein zentrales Metier ist der Bildwitz.