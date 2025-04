Franziskus versuche, viel aufzubrechen, „aber im Grunde gilt unverändert, der Papst bestimmt allein“, sagte der Münchner Erzbischof Marx der Wochenzeitung Die Zeit. Der Kardinal berichtet von einem Besuch bei Franziskus, kurz bevor dieser vor einigen Wochen ins Krankenhaus eingeliefert wurde. „Die Audienz war um halb acht Uhr morgens, wegen einiger Wirtschaftssachen, für die ich zuständig bin. Da ging es ihm bereits gesundheitlich nicht so gut“, sagte Marx in dem Interview. Nach 20 Minuten, in denen sie zusammen Unterlagen durchgegangen sind, habe schon der Nächste in der Schlange mit seinen Akten gestanden. „Und da habe ich gedacht, das geht so nicht“, erinnerte sich der Münchner Erzbischof.

Am nächsten Tag habe er dem 88 Jahre alten Franziskus geraten, sich eine Pause zu gönnen. „Denn ich möchte eigentlich, dass er noch einige Zeit als Papst wirken kann“, sagte Marx. Einen Rücktritt des Argentiniers als Kirchenoberhaupt erwarte er nicht: „Solange er arbeiten kann, wird er arbeiten.“

Von CDU-Chef Friedrich Merz erwartet Marx ein Signal, dass er als Bundeskanzler Zuwanderung gestalten will und Deutschland als Einwanderungsland sieht. „Aus eigener Erfahrung weiß ich: Reha, Pflege, Krankenhaus – das könnten wir dichtmachen ohne Zuwanderung. Wir sind ein Einwanderungsland, und das ist gut so“, findet der Münchner Erzbischof.

Es sei falsch, Migration nur als Gefährdung der inneren Sicherheit darzustellen. „Wir müssen das Thema breiter sehen“, so der katholische Theologe. Er habe angesichts des Wahlergebnisses der Unionsparteien nicht den Eindruck, dass CDU und CSU mit der Verschärfung des Themas Migration erfolgreich waren.„Wenn Sie die Amokläufe und Anschläge anschauen, dann waren da genauso Rechtsradikale unterwegs wie Islamisten. Und wie viele Täter sind hier auffällig und radikal geworden, nicht in ihren Herkunftsländern?“, fragte Marx und fügte hinzu: „Das sollte uns doch auch einmal zu denken geben!“

In den laufenden Verhandlungen zu einer schwarz-roten Koalition dürfe es „nicht darum gehen, wo man bei der Migration überall die Schrauben anziehen kann“. „Wir brauchen Humanität und Ordnung – das auch! –, um Zuwanderung positiv zu gestalten“, sagte der Kardinal.