Er war kein Heiliger. Der Münchner Journalist Fritz Gerlich (1883–1933) warf betrunken Biergläser nach seinem Verlagsleiter, seine Frau verließ ihn wegen solcher Wutanfälle, von der Religion hielt er die ersten 45 Jahre seines Lebens wenig. Bis 1923 hat er als Chefredakteur der Münchner Neuesten Nachrichten die Nazis unterstützt. Erst nach dem Hitler-Putsch wandelte er sich zum Kritiker Adolf Hitlers. Dessen „Machtergreifung“ wollte er unbedingt verhindern. Gerlich appellierte an die Leser: „Ihr, die ihr diesem Betruge eines von der Gewaltherrschaft Besessenen verfallen seid – erwacht!“