Zum Hauptinhalt springen

Kardinal Marx,,Sie wollen den Menschen optimieren wie eine Datenbasis. Was für ein Wahnsinn!“

Lesezeit: 7 Min.

Kardinal Reinhard Marx spricht in der Bibliothek seines Amtssitzes über die Märtyrer des NS-Zeit und die Gräuel von heute.
Kardinal Reinhard Marx spricht in der Bibliothek seines Amtssitzes über die Märtyrer des NS-Zeit und die Gräuel von heute. Catherina Hess

Trump inszeniert sich als Messias, Transhumanisten wollen den fehlerbehafteten Menschen abschaffen, die AfD boomt. Welche historischen Parallelen Münchens Erzbischof Reinhard Kardinal Marx in Alarm versetzen.

Interview von Susanne Hermanski

SZ bei Google bevorzugen

Er war kein Heiliger. Der Münchner Journalist Fritz Gerlich (1883–1933) warf betrunken Biergläser nach seinem Verlagsleiter, seine Frau verließ ihn wegen solcher Wutanfälle, von der Religion hielt er die ersten 45 Jahre seines Lebens wenig. Bis 1923 hat er als Chefredakteur der Münchner Neuesten Nachrichten die Nazis unterstützt. Erst nach dem Hitler-Putsch wandelte er sich zum Kritiker Adolf Hitlers. Dessen „Machtergreifung“ wollte er unbedingt verhindern. Gerlich appellierte an die Leser: „Ihr, die ihr diesem Betruge eines von der Gewaltherrschaft Besessenen verfallen seid – erwacht!“

Zur SZ-Startseite

Psychiatrie & Kabarett
:Ist Donald Trump verrückt?

Der Psychiater, Theologe und Bestsellerautor Manfred Lütz warnt vor der falschen Einschätzung von auffälligen Persönlichkeiten. Dafür tourt er sogar mit einem Kabarettprogramm durch die Lande.

SZ PlusInterview von Susanne Hermanski

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite