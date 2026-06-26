Er war kein Heiliger. Der Münchner Journalist Fritz Gerlich (1883–1933) warf betrunken Biergläser nach seinem Verlagsleiter, seine Frau verließ ihn wegen solcher Wutanfälle, von der Religion hielt er die ersten 45 Jahre seines Lebens wenig. Bis 1923 hat er als Chefredakteur der Münchner Neuesten Nachrichten die Nazis unterstützt. Erst nach dem Hitler-Putsch wandelte er sich zum Kritiker Adolf Hitlers. Dessen „Machtergreifung“ wollte er unbedingt verhindern. Gerlich appellierte an die Leser: „Ihr, die ihr diesem Betruge eines von der Gewaltherrschaft Besessenen verfallen seid – erwacht!“
Kardinal Marx,,Sie wollen den Menschen optimieren wie eine Datenbasis. Was für ein Wahnsinn!“
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Trump inszeniert sich als Messias, Transhumanisten wollen den fehlerbehafteten Menschen abschaffen, die AfD boomt. Welche historischen Parallelen Münchens Erzbischof Reinhard Kardinal Marx in Alarm versetzen.
Interview von Susanne Hermanski
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