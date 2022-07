Von David Pister

"Cheers, man!" Jesse Pottinger aus Vancouver sitzt auf einer Bierbank und hält seinen Masskrug hoch. Zusammen mit Yangsoo Kim aus Korea radelt Pottinger durch Europa. Die beiden haben sich in Thailand kennengelernt und treffen sich seitdem in unregelmäßigen Abständen und unterschiedlichen Ländern: Korea, China, zuletzt Belgien. Auf dem Weg zu einem einwöchigen Psytrance-Festival in Ungarn machen sie Halt im "The Tent". Reisende aus aller Welt kennen dieses besondere Jugendhostel. Es erfreut sich großer Beliebtheit als günstigste Übernachtungsmöglichkeit in einer Stadt, die nicht gerade für Schnäppchen berühmt ist.