Was sich in Münchens Unterwelt verbirgt

2400 Kilometer Rohre sind in Münchens Untergrund verlegt, Pascal Kleiß muss dieses Kanalnetz reinigen. Er kennt die Orte, an denen die Stadt ganz besonders riecht.

Von Patrik Stäbler

Um in die Unterwelt zu gelangen, muss Pascal Kleiß nicht wie einst die alten Griechen an einem dreiköpfigen Höllenhund vorbei, sondern lediglich sicher gehen, dass die Luft rein ist – im wörtlichen Sinne. Daher klinkt der 31-Jährige nun ein handygroßes Messgerät per Karabiner an ein Stahlseil und lässt es in die Tiefe hinab. Würde jetzt dort unten ein lautes Piepsen ertönen, dann müsste Pascal Kleiß unverrichteter Dinge wieder abziehen – wegen zu viel Kohlenmonoxid, Methan oder einem anderen Schadstoff in der Luft. Doch aus dem Gullyschacht dringt nur Stille nach oben. Oder genauer gesagt: nur das leise Plätschern des Abwassers, das dort unten durch die Münchner Kanalisation fließt.