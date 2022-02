Von Yvonne Poppek, München

An den Münchner Kammerspielen steigen von kommender Spielzeit an die Kartenpreise. Dem neuen Preissystem, das am 1. September 2022 eingeführt werden soll, stimmte der Münchner Stadtrat in seiner gestrigen Sitzung zu. Ziel der Umstellung soll sein, durch weniger Platzkategorien und Preisstufen das System übersichtlicher zu gestalten. Zum anderen soll mehr Geld eingenommen werden. Hintergrund sind hier die Sparmaßnahmen der Stadt, die wegen Corona-Löchern im Haushalt weniger Geld hat. Allein der Kulturetat sieht Einsparungen um 12,8 Millionen Euro vor, gleichzeitig sollen 1,8 Millionen Euro mehr reinkommen. Da müssen auch die Kammerspiele dazu beitragen. Höhere Kartenpreise wird es auch in der Schauburg und bei den Vorstellungen der Otto-Falckenberg-Schule geben.

Künftig wird es an den Kammerspielen statt zwölf verschiedenen Preisstufen und fünf unterschiedliche Preiskategorien, nur acht Stufen bei vier Kategorien geben. Die Preise liegen fortan pro Karte zwischen zehn und 50 Euro, vorher war die günstigste Karte für sechs, die teuerste für 44 Euro zu kaufen. Auch die Abopreise verändern sich: Kostete das teuerste Premieren-Abo bislang 246 Euro, liegt es dann bei 300 Euro. Das günstigste Abo für Abendvorstellungen ist von September an für 48 statt für 95 Euro zu haben. Generell gilt: Die teuersten Karten werden bei Premieren angeboten, die mittleren bis hohen Preislagen sind an den Wochentagen Donnerstag bis Samstag zu finden, wer weniger zahlen möchte, sollte von Sonntag bis Mittwoch ins Theater gehen.

Eine weitere wesentliche Änderung ist, dass es mehr teure Plätze und weniger günstige geben wird. Auf die beiden oberen Preiskategorien entfallen demnächst 469 (vorher: 354), auf die unteren 217 Plätze (vorher: 332). Die weiterhin existierenden Ermäßigungen sollen allerdings dafür sorgen, dass das Angebot niederschwellig bleibt. "Wir gehen davon aus, dass die Verringerung der Platzanzahl in der günstigen Preiskategorie nicht dazu führt, dass Menschen von einem Theaterbesuch abgehalten werden", erklärt der geschäftsführende Direktor der Kammerspiele Oliver Beckmann. Kostengünstige Angeboten werde es weiter geben.