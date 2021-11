Es gibt nichts mehr zu holen: Bernardo Arias Porras in der Uraufführung von Thomas Köcks "eure Paläste sind leer (all we ever wanted)" an den Münchner Kammerspielen.

Thomas Köck ist mit seiner Klimatrilogie ein Dramatiker der Stunde. An den Münchner Kammerspielen soll mit der Uraufführung von "eure paläste sind leer (all we ever wanted)" eine Zusammenarbeit beginnen.

Von Yvonne Poppek

Ruhig ist es nicht um Thomas Köck. Das sieht man ganz gut Ende Oktober. Die Klimatrilogie des österreichischen Autors ist in Athen angekommen. Am Onassis Stegi Theater zeigen sie "paradies fluten / paradies hungern / paradies spielen", Köck kündigen sie als einen der "wichtigsten Dramatiker der jungen Generation" an. Für die Premiere haben sie ihn eingeladen, so erreicht man Köck für ein Gespräch am Mobiltelefon in Athen. Vor Griechenland, so erzählt der 35-Jährige, sei er bei einer Premiere von "paradies fluten" in Polen gewesen und erklärt: "Das ist so ein Stück, das ich mal geschrieben habe." Eine bescheidene Untertreibung, Köcks Klimatrilogie wird an den Theatern rauf und runter gespielt. Vor Polen und Athen war Köck in Stuttgart, dort hatte er Ende Oktober die Uraufführung seines Stücks "Algo Pasó" inszeniert. Ruhig ist es nicht um ihn.

Am 13. November ist nun München dran: Die Kammerspiele haben Köck beauftragt, ein Stück zu schreiben. Es soll der Beginn einer längerfristigen Zusammenarbeit sein. "eure paläste sind leer (all we ever wanted)" heißt es, kleingeschrieben wie alle seine Arbeiten. Und weil Köck sich gerne in seinen Stücken an die Theater wendet - "überlegen sie dreimal bevor sie ins eigene / verderben und auf die kleine bühne mit dem text laufen", schreibt er etwa in "paradies spielen" - hat er auch ein Paar Zeilen am Ende von "eure paläste sind leer" für das Haus an der Maximilianstraße: "vielen Dank auch / an die münchner kammerspiele / für diesen stückauftrag / ich habe euch ja gewarnt".

Das klingt so, als wäre sich Köck der weiteren Zusammenarbeit gar nicht so sicher. Er glaube so etwas erst, wenn es eintrete, sagt der Autor dann auch. Er sei in dem Punkt etwas abergläubisch. Da blitzt Köcks Bescheidenheit auf. Die Einschätzung des Athener Theaters, einer der wichtigsten, jungen Gegenwartsdramatiker zu sein, scheint er nicht zwingend zu teilen. Ebenso wenig scheinen ihm dies seine Auszeichnungen vermittelt zu haben. Köck erhielt beispielsweise als einziger Autor zweimal hintereinander 2018 und 2019 den Mühlheimer Dramatikerpreis.

In einem Theatermagazin wurde Köck einmal als "profunder Apokalyptiker" bezeichnet. Liest man seine Texte, scheint das eine ganz passende Beschreibung zu sein. Ob er dem wohl zustimmen würde? "Ja. Und selbstverständlich auch nein", sagt Köck. Zuschreibungen von außen seien immer schwierig. Im Griechischen bedeute Apokalypse aber einfach Enthüllung, damit könne er sich anfreunden. Denn: "Den Versuch, Dinge zu enthüllen, finde ich ganz okay."

Detailansicht öffnen Der österreichische Autor Thomas Köck. (Foto: Max Zerrahn)

Dafür, dass er sich genau damit beschäftigt, ist "okay" ein sehr kleines Wort. Es sind komplexe Themen, von denen Köck in seinen Dramen den Schleier wegzupfen will. In "Algo Pasó" beispielsweise beschäftigte er sich mit den vielen Tausend Vermissten in Mexiko, reiste zur Recherche durch das Land. In der Klimatrilogie setzt er sich mit Kolonialismus, Kapitalismus und Naturkatastrophen auseinander. Beim Schreiben, sagt Köck, stelle er sich oft eine längere Kamerafahrt durch einen Raum vor, die die Gewalt, die dort vorhanden ist, sichtbar macht.

Diese Kamerafahrt hat er auch für "eure paläste sind leer" unternommen. Anders als bei seinen anderen Stücken, konnte er die Recherche nicht in der Bibliothek beginnen, erzählt er. Wegen des Lockdowns war alles geschlossen. Also griff er auf Materialien zurück, an die er trotzdem gelangen konnte. Bilder von Palästen, die sich die Mächtigen der Welt hinstellen ließen. Diese Bauten seien oft Schandflecken der Architektur, geradezu obszön, sagt Köck.

Ein Teil seines Münchner Auftragswerks, das Regisseur Jan-Christoph Gockel mit sechs Darstellern - und wie schon in vorhergehenden Inszenierungen auch mit Puppen - auf die Bühne des Schauspielhauses bringt, spielt nun in einer Palastruine, andere in einem Schlachthof, vor einer Kirche, im brasilianischen Dschungel, in den USA. Köck durchpflügt Themen wie Kolonisierung, Ausbeutung der Arbeiter, Amokläufe, Macht der Kirche, Drogen. So unterschiedlich die Felder, so unterschiedlich die Formen. Mal existieren Rollenzuschreibungen, der Ton ist der einer Komödie, dann gibt es lyrische Passagen, gefolgt von Abschnitten harter Gegenwartssprache und am Ende ein großer Abgesang.

Detailansicht öffnen Regisseur Jan-Christoph Gockel setzt in "eure Paläste sind leer (all we ever wanted)" wie so oft Darsteller und Puppen ein. Und so sitzt Schauspielerin Nancy Mensah-Offei mit einer solchen im Auto. (Foto: Judith Buss)

Gerade dieser Abgesang erzählt viel von Thomas Köck, der in der kleinen Marktgemeinde Wolfern in Oberösterreich geboren wurde und aufwuchs in einer "Bauern- und Arbeiterfamilie", wie er sagt. Köck studierte Philosophie sowie Szenisches Schreiben und Film, aber geprägt wurde er früh durch Musik. "Das ist der Ort, wo ich herkomme." Die letzten Seiten seines Münchner Auftragswerks sind quasi eine lange Playlist, Songtitel und Bands. "Widerstandshymnen" nennt Köck sie auch. Er kennt viele davon. Diese Hymnen schleudert die Figur dem Untergang entgegen. "Ohne Musik wäre das Leben sinnlos", sagt Köck. Allerdings ist Musik nicht unbedingt eine Rettung. "Untergehen tun wir sowieso", sagt der 35-Jährige. Wenn aber schon Untergang, dann bitte würdevoll und rücksichtsvoll.

Jetzt allerdings geht es erst einmal um einen Anfang: Köck an den Kammerspielen. "jedem anfang / wohnt sein abschied inne", heißt es einmal an Hesse angelehnt im Stück. Da erinnert man sich gerne noch einmal an die Worte weiter hinten im Text: "ich habe euch ja gewarnt".

eure paläste sind leer (all we ever wanted), Uraufführung: Samstag, 13. November, 19.30 Uhr, Schauspielhaus der Münchner Kammerspiele