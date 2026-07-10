Zum Hauptinhalt springen

KulturpolitikWarum gerade die AfD die Kammerspiele braucht

Lesezeit: 2 Min.

Die Kammerspiele sind eine Institution der Münchner Theaterlandschaft.
Die Kammerspiele sind eine Institution der Münchner Theaterlandschaft. Stephan Rumpf

Nichts kann die Partei so gut, wie sich über Dinge aufregen, die ihr nicht völkisch genug erscheinen. Die Münchner Kammerspiele würde sie am liebsten schließen. Dabei bietet sich doch gerade dort so viel Aufregungspotenzial.

Glosse von Wolfgang Görl

SZ bei Google bevorzugen

Als am vergangenen Samstag das Vorspiel der Oper „Die Walküre“ über den Max-Joseph-Platz hallte, kam die Frage auf, was mehr zu bewundern ist: die Liebe der Münchnerinnen und Münchner zu Theater und Musik oder die Leistungsfähigkeit von deren Sitzfleisch? Auf dem Rasenrund vor der riesigen Videoleinwand saßen die Menschen dicht gedrängt wie an spanischen Badestränden, und wer wissen wollte, wie das Drama um Wotan, Brünnhilde, Siegmund und Sieglinde ausgeht, musste fünf Stunden durchhalten. So ist das nun mal bei „Opern für alle“, und erst recht, wenn Richard Wagner auf dem Programm steht.

Zur SZ-Startseite

Politikum
:Teure Intendantensuche: Warum Münchens Kammerspiele dafür eine Million Euro ausgeben

Intendantin Barbara Mundel wäre bereit, ihren Vertrag zu verlängern – doch die Stadt plant bereits den Neustart. Die Linken im Stadtrat sind empört, andere halten den Wechsel für überfällig.

Von Heiner Effern

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite