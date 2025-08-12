Mit dem Begriff „Herkunft“ könne er eigentlich nicht viel anfangen, sagt Ivan Vlatković: „Ich hadere damit, mich über sowas wie einen Pass zu definieren.“ Und doch hat der 26-Jährige jüngst mit einem Theaterstück auf sich aufmerksam gemacht, das nach Herkunft fragt. „Emina“ erzählt so berührend von einer zersplitterten Familie nach dem Balkankrieg, dass Vlatković bei der „Langen Nacht für neue Dramatik“ Anfang Juli den Publikumspreis in den Münchner Kammerspielen gewann.

Das ist mehr als ein Achtungserfolg. Nur vier Texte konkurrierten an diesem Abend um den hochdotierten Edith-und-Werner-Rieder-Preis. Wäre es nach dem Publikum gegangen, hätte „Emina“ gewonnen. Die Fachjury entschied indes anders. Gleichwohl ist sehr deutlich geworden, dass Vlatković talentiert ist. Doch nicht nur als Autor tritt der Österreicher in Erscheinung, als Schauspieler steht er ebenfalls auf der Bühne. Zwei Facetten, die er in München zusammenbringt.

„Emina“ wurde an den Kammerspielen szenisch eingerichtet, unter anderem spielte Ensemble-Mitglied Stefan Merki (rechts) mit. (Foto: Judith Buss)

Denn nur wenige Schritte von den Kammerspielen entfernt besucht Vlatković derzeit die Otto-Falckenberg-Schule. „Alles ist unglaublich aufregend“, sagt er, „jeder ist so weird wie ich.“ Trotzdem fällt Vlatković unter den Schauspielschülern auf. Aus der Ferne strahlt er eine fragile Eleganz aus, die sich im Gespräch in flirrende Energie verwandelt. Glitzernder Lidschatten schimmert auf den Augenlidern, doch gefragt nach seinen Pronomen zuckt Vlatkovic bloß mit Schultern. Er mache sich nicht viel daraus, an das „er“ sei er gewöhnt. Er lacht viel, plaudert unbefangen vor sich hin und wirkt in seiner Unbekümmertheit wie jemand, der seinen Platz in der Welt gefunden hat.

Die Weichen waren früh gestellt. Heimat sei für ihn kein Ort, erzählt er, sondern das vertraute Gewusel in Theaterkantinen und Operngarderoben. Sein Vater ist der bekannte kroatische Hornist Radovan Vlatković, die Mutter legte als Therapeutin einen Schwerpunkt auf Lampenfieber. Von früh auf sang und schauspielerte er, in das Schreiben hingegen, sagt Vlatković, sei er eher „zufällig hineingeplumpst.“ In der Schule entwarf er erste Szenen, ein Freund leitete diese ohne sein Wissen an das Salzburger Landestheater weiter. Dort feierte der Einakter „Seichtes Wasser“ 2019 Premiere, Vlatković war damals 20 Jahre alt. „Ach, das kannst du also“, habe er sich danach gedacht.

Nach Matura und Zivildienst studierte er in London Szenisches Schreiben, der Weg habe sich „safer“ als eine rein schauspielerische Laufbahn angefühlt. „Ich hatte Angst, an meinen eigenen Erwartungen zu scheitern“, sagt Vlatković. Trotzdem zog es ihn weiterhin ins Scheinwerferlicht, nach dem Abschluss begann er die Schauspielausbildung in München. „Letztendlich bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es besser ist, enttäuscht zu werden, als es gar nicht erst zu versuchen“, sagt er.

Neben Theaterproben und Filmcastings nimmt er aktuell an einer Schreibresidenz am Nationaltheater in Zagreb teil, wo er unter der Leitung von Tena Štivičić an „Emina“ weiterarbeitet. Mit der kroatischen Dramatikerin kam er schon als Jugendlicher in Berührung, sah in London ihr Stück „Drei Winter“ – eine kroatische Familiengeschichte, in der persönliche und politische Umbrüche ineinanderfließen. Er sei damals überwältigt gewesen, sagt Vlatković: „Ich sitze da, umgeben von diesem wahnsinnig internationalen Publikum, und sehe auf der Bühne etwas, was mit mir zu tun hat.“ Zum ersten Mal habe er gespürt, dass es einen Raum für seine Geschichten gebe. Dass sie es wert seien, erzählt zu werden.