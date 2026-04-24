Eslem ist im Supermarkt zusammengebrochen. Sie konnte sich nicht entscheiden, welches Brot sie kaufen will. Plötzlich war alles zu viel. Deswegen braucht sie nun eine Auszeit im Schweige-Retreat, sozusagen gesund werden durch Rede-Detox. Doch wie kommt man seinen Problemen näher, wenn man nicht über sie spricht? Logisch: im Raucherbereich. In dieser schweigefreien Zone tauscht sich Eslem aus mit der sarkastischen Tanja, dem sensiblen Kim oder mit Älex, der gerade von seinem Freund verlassen wurde. Der nutzt gezwungenermaßen den Aufenthalt zur Familientherapie, denn Opa hat ihn im Schlepptau dabei.