Eslem ist im Supermarkt zusammengebrochen. Sie konnte sich nicht entscheiden, welches Brot sie kaufen will. Plötzlich war alles zu viel. Deswegen braucht sie nun eine Auszeit im Schweige-Retreat, sozusagen gesund werden durch Rede-Detox. Doch wie kommt man seinen Problemen näher, wenn man nicht über sie spricht? Logisch: im Raucherbereich. In dieser schweigefreien Zone tauscht sich Eslem aus mit der sarkastischen Tanja, dem sensiblen Kim oder mit Älex, der gerade von seinem Freund verlassen wurde. Der nutzt gezwungenermaßen den Aufenthalt zur Familientherapie, denn Opa hat ihn im Schlepptau dabei.
„Balance and Harmony“ an den Münchner KammerspielenEine Komödie über den Wellness-Wahn
Lesezeit: 2 Min.
Lennart Kos hat mit „Balance and Harmony“ einen lustig-leichten Text über Wohlfühl-Therapien geschrieben. Im Werkraum der Kammerspiele ist das Stück des jungen, vielversprechenden Autors nun als „exklusive Preview“ auf sein Können zu sehen.
Kritik von Yvonne Poppek
Ein Theaterstück über den 1. FCN in Nürnberg:Als der Club seine Mitglieder fallen ließ
Am Staatstheater Nürnberg erzählt „Heulen mit den Wölfen“ vom Ausschluss der jüdischen Vereinsmitglieder 1933 aus dem 1. FC Nürnberg und spannt den Bogen bis heute – eine kluge Auseinandersetzung mit den hellen und finsteren Seiten des Fußballsports.
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