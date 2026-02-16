Nahost-Konflikt : Eine palästinensische Frau und ein jüdischer Mann kämpfen für den Dialog

Gemeinsam gehen Jouanna Hassoun und Shai Hoffmann an Schulen und reden dort über den Nahost-Konflikt, bei dem es für viele spätestens seit dem Krieg in Gaza nur noch zwei unvereinbare Seiten zu geben scheint. Für ihren Einsatz haben sie den Dachau-Preis für Zivilcourage erhalten.