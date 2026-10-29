Die Wahl ist getroffen: Von der Spielzeit 2028/29 an sollen die Dramaturgin Anja Dirks, der Schauspieler Jörg Pohl und der Regisseur Antú Romero Nunes die Münchner Kammerspiele leiten. Der Vertrag läuft zunächst fünf Jahre. Sie sind damit die Nachfolger der derzeitigen Intendantin Barbara Mundel. Die von Kulturreferent Marek Wiechers einberufene Findungskommission hat sich für das Trio in ihrer letzten, langen Sitzung am Mittwochabend entschieden. Der Kulturausschuss des Stadtrats trägt diesen Entschluss mit, nun muss nur noch die Vollversammlung zustimmen. Dies ist in der Regel eine Formalie.

„Ich halte das für einen sehr großen Wurf“, sagt Kulturreferent Wiechers. „Ich glaube, dass da ein Funke in die Stadt überspringen wird.“ Für die Neubesetzung habe das Beratungsgremium „aus dem Vollen schöpfen“ können, gibt er an, ohne jedoch eine konkrete Zahl benennen zu wollen. Zuletzt blieben vier Optionen für die neue Theaterleitung in der engeren Auswahl. Dass nun ein Team die Intendanz antritt, ist erstmals der Fall an einem der drei großen Theater in München.

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Nunes, Dirks und Pohl leiten seit 2020 als Team die Schauspielsparte am Theater Basel. Es ist das größte Dreispartenhaus der Schweiz mit großem Renommee. Für München ist eine Theaterleitung aus Basel dabei keine Neuheit: Zuletzt kam Andreas Beck von dort ans Bayerische Staatsschauspiel, er war am Theater Basel Intendant.

Für die Kammerspiele hält Wiechers das Trio für eine gute Wahl, sie seien vermittelbar, kommunikativ, verbindlich und stünden für flache Hierarchien. Ihre Zusammenarbeit in Basel habe belegt, dass das gemeinsame Modell funktioniere. Dadurch, dass sie Schauspiel, Regie und Dramaturgie vereinten, würden sie unterschiedliche Perspektiven auf das Theater mitbringen. Zudem hätten sie gezeigt, dass sie sich mit ihrer Arbeit zur Stadt hin öffnen und ein neues Publikum gewinnen könnten. „Herzstück“ sei die Regie von Nunes, dessen Inszenierungen sich durch Sinnlichkeit und Berührungsfähigkeit auszeichneten.

Die Kammerspiele sind in München eine Institution. Foto: Sven Hoppe

Antú Romero Nunes, so der Plan, soll auch in München Regie führen, mindestens eine Produktion pro Jahr. In den ersten beiden Jahren soll er exklusiv an den Kammerspielen inszenieren. Jörg Pohl werde als Schauspieler zu sehen sein – ihn verbindet eine enge Zusammenarbeit mit Nunes. Anja Dirks soll zudem als Chefdramaturgin wirken. Damit bringt sich das Team auch künstlerisch auf der Bühne der Kammerspiele ein.

Antú Romero Nunes, 1983 in Tübingen geboren, studierte an der Hochschule Ernst Busch in Berlin und fand früh Förderer. Direkt nach seinem Abschluss machte er rasch Karriere, inszenierte unter anderem am Thalia Theater in Hamburg, am Schauspiel Frankfurt und am Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Sowohl am Maxim Gorki als auch am Thalia Theater war er mehrere Jahre Hausregisseur, seine Arbeiten wurden zum Berliner Theatertreffen eingeladen. 2020 wechselte er dann nach Basel. An den Kammerspielen arbeitete er bislang noch nicht.

Alle drei sind an der Maximilianstraße neue Gesichter

Das gilt auch für Jörg Pohl und Anja Dirks. Auch sie sind neue Gesichter im Haus an der Maximilianstraße. Pohl, Jahrgang 1979, wurde an der Folkwang Schauspielschule in Bochum ausgebildet, spielte dort am Schauspielhaus, dann in Zürich, bevor er 2009 Ensemblemitglied am Thalia Theater wurde, wo er auf Nunes traf. Seitdem arbeiten sie künstlerisch zusammen. Für sein Spiel erhielt Pohl Auszeichnungen, 2023 etwa den Gertrud-Eysoldt-Ring.

Anja Dirks, geboren 1970 und ebenfalls ausgebildet an der Hochschule Ernst Busch, ist Kuratorin und Dramaturgin. Sie war an Theatern engagiert, kennt aber auch die Arbeit in der freien Szene und kuratierte große Festivals. Unter anderem leitete sie das internationale Festival Theaterformen und war Direktorin von Belluard Bollwerk International in Freiburg.

Der Vertrag in Basel von Dirks, Nunes und Pohl war zuletzt 2025 bis zum Jahr 2028 verlängert worden. Damals lobte Intendant Benedikt von Peter: „Der künstlerische Weg, den das Schauspiel eingeschlagen hat, ist aufregend und sehr besonders. Nicht nur in Bezug auf die spielerisch herausragenden, dabei immer auch politisch gedachten Produktionen. Sondern auch in Bezug auf ihr kollegiales Führungsmodell, das immer wieder neue Formen und überraschende inhaltliche Setzungen generiert.“

„Wir freuen uns außerordentlich darauf, die große und inklusive Ensembletradition der Münchner Kammerspiele in die Zukunft weiterzuspinnen“, schreiben die Drei in einer Pressemitteilung zu ihrer Ernennung. „Mit internationalen Perspektiven, Durchlässigkeit zur Stadtgesellschaft und dem Bewusstsein für Geschichte und Identität des Hauses möchten wir die Kammerspiele als Weltstadttheater prägen – lokal verankert, mit kosmopolitischem Horizont.“

Die Neubesetzung der Kammerspiele-Intendanz war notwendig geworden, da der Vertrag mit Barbara Mundel zu diesem Zeitpunkt ausläuft und nicht verlängert worden war. Darüber gab es diesen Sommer Unstimmigkeiten, da die Kammerspiele derzeit künstlerisch, von der Publikumsresonanz her und auch mit ihrem inklusiven Ansatz sehr erfolgreich sind. Mundel beendete damals die Diskussion, indem sie erklärte, für eine Vertragsverlängerung nicht mehr zur Verfügung zu stehen.