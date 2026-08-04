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Kulturpolitik MünchenWie die neue Intendanz der Kammerspiele gesucht wird

Lesezeit: 2 Min.

Die Bewerbungsfrist für die Leitung der Münchner Kammerspiele endete am 31. Juli. Jetzt geht es darum, die geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten zu finden.
Die Bewerbungsfrist für die Leitung der Münchner Kammerspiele endete am 31. Juli. Jetzt geht es darum, die geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten zu finden. Stephan Rumpf

Wer die Münchner Kammerspiele von der Spielzeit 2028/29 an leiten wird, soll im November entschieden werden. Bewerbungen hat es ausreichend gegeben, nun übernimmt eine Findungskommission die nächsten Schritte.

Von Yvonne Poppek

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Für eine erneute Verlängerung ihrer Amtszeit, über das Jahr 2028 hinaus, stehe sie nicht zur Verfügung. Spätestens seit dieser Erklärung von Kammerspiele-Intendantin Barbara Mundel im Kulturausschuss am 16. Juli ist klar: Die Spielzeit 2028/29 an einer der ersten Theateradressen im deutschsprachigen Raum wird von einer neuen Theaterchefin oder Theaterchef, vielleicht auch einem Team gestaltet werden. Wer dafür infrage kommt, damit befasst sich zunächst eine Findungskommission. Am Freitag, 31. Juli, war für die Interessenten an der Intendanz Bewerbungsfristende. Die Entscheidung soll im November fallen.

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