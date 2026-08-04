Wer die Münchner Kammerspiele von der Spielzeit 2028/29 an leiten wird, soll im November entschieden werden. Bewerbungen hat es ausreichend gegeben, nun übernimmt eine Findungskommission die nächsten Schritte.

Für eine erneute Verlängerung ihrer Amtszeit, über das Jahr 2028 hinaus, stehe sie nicht zur Verfügung. Spätestens seit dieser Erklärung von Kammerspiele-Intendantin Barbara Mundel im Kulturausschuss am 16. Juli ist klar: Die Spielzeit 2028/29 an einer der ersten Theateradressen im deutschsprachigen Raum wird von einer neuen Theaterchefin oder Theaterchef, vielleicht auch einem Team gestaltet werden. Wer dafür infrage kommt, damit befasst sich zunächst eine Findungskommission. Am Freitag, 31. Juli, war für die Interessenten an der Intendanz Bewerbungsfristende. Die Entscheidung soll im November fallen.