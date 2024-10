Neugierig sein, Türen aufmachen, Räume schaffen – was bei der Ausbildung im Bereich der inklusiven Theaterkultur notwendig ist, weiß Angelica Fell. 2014 gründete die Journalistin zusammen mit Tochter Marie-Elise die Freie Bühne München als erstes inklusives Theater in Bayern. Fell selbst hat einen Sohn mit Down-Syndrom – Dennis Fell-Hernandez spielt dort ebenfalls und gehört inzwischen zum festen Ensemble der Münchner Kammerspiele. Es ist für sie also Herzenssache, sich als Aktivistin seit fast 35 Jahren bis heute für Inklusion und Diversität zu engagieren. Am Freitag und Samstag, 18. und 19. Oktober, präsentiert die Freie Bühne München im Werkraum der Kammerspiele das Stück „Der gelbe Klang“ unter der Regie von Verena Regensburger.