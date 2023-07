Von Michael Stallknecht

Nicht leicht, einen Duo-Abend mit der Cellosonate in d-Moll von Claude Debussy zu beginnen, einem intim räsonierenden, rhapsodisch abschweifenden Spätwerk. Doch Daniel Müller-Schott ist sofort am Punkt beim Nymphenburger Sommer, bewegt sich frei in der Vielfalt von Atmosphären und Artikulationen, ebenso unterstützt wie angestachelt von Herbert Schuch.