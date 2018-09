20. September 2018, 14:03 Uhr Eisdiele in Pasing Was kommt da noch im Leben? Eis!

Die Quereinsteiger Stephanie und Peter Kraft haben 2017 in Pasing ihre Eisdiele "Sweet Monkeys" eröffnet - und das an einem kalten Novembertag. Doch dahinter steckt ein Plan.

Von Jutta Czeguhn

Purer Zufall. Das T-Shirt habe er am Morgen einfach aus dem Schrank gezogen, wegen der Farbe, ein kräftiges korallenrot, sagt Peter Michael Kraft. Der Spruch "Reset Life" läuft ihm quer über die Brust. Zurück auf Anfang, und dann einen Kaltstart hinlegen - mit Gefrorenem. Kraft, 41, und seine Frau Stephanie, 36, haben sich keinesfalls mit einem Kopfsprung ins kalte Wasser gestürzt, als sie ihren Lebenstraum verwirklichten.

Am 10. November 2017 haben die Quereinsteiger die Eismanufaktur "Sweet Monkeys'" eröffnet. An einem grauen, ungemütlichen Tag mit Temperaturen um die sieben Grad Celsius. In einer Gegend, die man selbst in Pasing als "etwas ab vom Schuss" bezeichnen würde. Und doch, genau so wollten es die beiden haben, dem Zufall überlassen sie nämlich selten etwas.

"Viele haben uns für verrückt erklärt. Im November eine Eisdiele zu eröffnen, kann das gut gehen?" Am Ende, sagt Peter Kraft, sei es das Beste gewesen, was hätte passieren können. Gerade weil sie mit ihrem Geschäftsstart so offensichtlich außerhalb der Eissaison lagen, hatten die Krafts viel Zeit, sich peu à peu in ihr neues Metier einzuarbeiten. "Die Gerätschaften und wir konnten so ein gutes Verhältnis aufbauen", lacht Kraft und wirft einen Schulterblick zur 400 Kilogramm schweren Speiseeisvitrine.

Und auch die Nachbarn in der ruhigen Wohngegend im Pasinger Süden konnten die Neuen mit dem lustigen Namen, die "Süßen Affen", in Ruhe beschnuppern. Eisessen im Advent, das war doch mal was ganz anderes. "Hier gibt es viele Familien mit Kindern, die wir mittlerweile mit Namen kennen, so ein Verhältnis kann man nicht aufbauen, wenn der Laden voll ist."

Am Vormittag, an dem man die beiden trifft, ist der "Laden" - der helle, moderne Gastraum mit den alten Singer-Nähmaschinen als Tischsockel - noch leer. Geöffnet wird immer erst um 12 Uhr, jeden Tag außer Montag, auch an Feiertagen. Seit November hatten die beiden keinen richtigen Urlaub mehr, nur an den Weihnachtsfeiertagen und um den Jahreswechsel herum war das Eiscafé kurz mal geschlossen. Ob sich die Start-up-Unternehmer deshalb in ihr Angestelltendasein zurücksehnen, nach dem Urlaubsanspruch und den Regelarbeitszeiten? Entschiedenes Kopfschütteln von beiden. Obwohl es damals - im früheren Leben - noch freie Wochenenden gab, an denen es die sportlichen Krafts oft in die Berge zog.

Das frühere Leben, es liegt noch nicht einmal ein Jahr zurück, der Traum vom anderen Leben aber, den gab es schon viel länger: Stephanie Kraft arbeitet im Marketing in der Pharmaindustrie, Peter Kraft im Vertrieb, in der Online-Kundenbetreuung großer Marken der Consumer-Elektronik, im Spielzeugbereich, zuletzt ist er für ein bekanntes Matratzen-Unternehmen tätig. Alles könnte so weiterlaufen, doch ist da etwas, das gelebt werden will.

Cremig muss es sein, dann schmeckt das selbstgemachte Eis am besten. (Foto: Catherina Hess)

"Wenn man sich mit Freunden unterhält, trifft man immer auf den einen oder anderen, der sagt, Mensch, ich muss etwas verändern, ich mach' mich selbständig". Bei den meisten sei das aber nur so dahingesagt, es passiere dann nicht viel. Auch er zieht mit 40 die berühmte Lebensbilanz, und Stephanie Kraft, die schon zehn Jahre im gleichen Betrieb arbeitet, fragt sich: "Was kommt da noch?" Eis.

"Immer wenn wir irgendwo gewohnt haben, gab es in der Nähe eine Eisdiele", erzählt Stephanie Kraft. Zwei- bis dreimal die Woche Eisessen zu gehen, sei da für sie ganz normal gewesen. Vor sieben Jahren dann der Umzug nach Untermenzing, in eine eisfreie Zone sozusagen. In der Not kauft sich Peter Kraft eine Eismaschine, wälzt Fachliteratur, experimentiert viel, und bringt sich so das Eismachen selbst bei, für den Hausgebrauch.