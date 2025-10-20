Zum Hauptinhalt springen

Vorwurf der Entmietung„Die Vermieter versuchen, mit der Keule durch das Haus zu gehen“

Lesezeit: 3 Min.

Sie haben das Gefühl, dass sie aus ihrem Zuhause verdrängt werden sollen: Deswegen wehren sich Mieter des Gebäudekomplexes Landshuter Allee 55/Leonrodstraße 20.
Sie haben das Gefühl, dass sie aus ihrem Zuhause verdrängt werden sollen: Deswegen wehren sich Mieter des Gebäudekomplexes Landshuter Allee 55/Leonrodstraße 20. (Foto: Robert Haas)

Infernalischer Baulärm, kaputte Heizung, Wasserschaden: In Neuhausen leiden Bewohner unter einer Sanierung. Der Mieterverein prangert einen besonders krassen Fall von „kalter Entmietung“ an – erntet aber entschiedenen Widerspruch der Eigentümer.

Von Sebastian Krass

Eigentlich ist der Mieter gerade dabei, seine Geschichte zu erzählen. Nur ist er kaum zu verstehen, hier draußen auf dem Platz der Freiheit in Neuhausen. Der Lärm des Presslufthammers, der aus dem Haus 20, 30 Meter hinter ihm kommt, ist infernalisch. Es ist das Haus, in dem der Mieter lebt, mit seiner Partnerin und der 15 Monate alten Tochter. „Wir haben manchmal bis zu 100 Dezibel bei uns in der Wohnung“, berichtet Maximilian A., der zum Schutz seiner Privatsphäre nicht mit ganzem Namen genannt werden möchte. „Da bekommt meine Tochter Angst, wir müssen dann raus irgendwo in einen Park.“

