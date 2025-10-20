Eigentlich ist der Mieter gerade dabei, seine Geschichte zu erzählen. Nur ist er kaum zu verstehen, hier draußen auf dem Platz der Freiheit in Neuhausen. Der Lärm des Presslufthammers, der aus dem Haus 20, 30 Meter hinter ihm kommt, ist infernalisch. Es ist das Haus, in dem der Mieter lebt, mit seiner Partnerin und der 15 Monate alten Tochter. „Wir haben manchmal bis zu 100 Dezibel bei uns in der Wohnung“, berichtet Maximilian A., der zum Schutz seiner Privatsphäre nicht mit ganzem Namen genannt werden möchte. „Da bekommt meine Tochter Angst, wir müssen dann raus irgendwo in einen Park.“