Eigentlich ist der Mieter gerade dabei, seine Geschichte zu erzählen. Nur ist er kaum zu verstehen, hier draußen auf dem Platz der Freiheit in Neuhausen. Der Lärm des Presslufthammers, der aus dem Haus 20, 30 Meter hinter ihm kommt, ist infernalisch. Es ist das Haus, in dem der Mieter lebt, mit seiner Partnerin und der 15 Monate alten Tochter. „Wir haben manchmal bis zu 100 Dezibel bei uns in der Wohnung“, berichtet Maximilian A., der zum Schutz seiner Privatsphäre nicht mit ganzem Namen genannt werden möchte. „Da bekommt meine Tochter Angst, wir müssen dann raus irgendwo in einen Park.“
Vorwurf der Entmietung„Die Vermieter versuchen, mit der Keule durch das Haus zu gehen“
Lesezeit: 3 Min.
Infernalischer Baulärm, kaputte Heizung, Wasserschaden: In Neuhausen leiden Bewohner unter einer Sanierung. Der Mieterverein prangert einen besonders krassen Fall von „kalter Entmietung“ an – erntet aber entschiedenen Widerspruch der Eigentümer.
Von Sebastian Krass
Wohnen in München:Was der neue Mietspiegel verrät und was nicht
Die Stadt hat einen neuen Mietspiegel für München erstellt. Warum ist er ein wichtiges Instrument für Mieter und für Vermieter? Wie wird er erstellt? Und wie sind die aktuellen Preise? Antworten auf die wichtigsten Fragen.
Lesen Sie mehr zum Thema