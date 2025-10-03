Wolfgang Niersbach wirkt am Mittwochabend ein wenig irritiert im Käferzelt. Vielleicht sind ausnahmsweise keine Fußballlegenden zugegen, mit denen sich der frühere DFB-Präsident über die dunklen Seiten des Sommermärchens von 2006 bei einem hellen oder gar erhellenden Festbier unterhalten könnte. Vielleicht ist er aber auch ein wenig angespannt, weil einem in diesem Zelt jeder begegnen kann. Zum Beispiel auch Marion Popp, mit der Niersbach liiert war, ehe sie zurück zu ihrem nun Ex-Ex-Mann Marcus Höfl kam (wiederum Ex von Olympiasiegerin Maria Riesch, die wiederum gerade in Bunte ihre Hochglanzbeziehung zu einem Schiffs-Manager fotografisch festhalten ließ), die vor ein paar Tagen schon gemeinsam an gleicher Stelle posierten. Popp war im Übrigen nur 23 Jahre jünger als Niersbach, 74, was Lothar Matthäus, der mit seiner 38 Jahre jüngeren Begleitung auch schon da war neulich, nur müde lächeln lässt.

Gladiathor

Ralf Möller, Axel Kahn und Sarah Fiedler. (Foto: IMAGO/Matthias Gränzdörfer/IMAGO/pictureteam)

Sollte die Augustiner-Brauerei, die einzige auf der Wiesn, die ihr Bier aus Holzfässern ausschenkt, irgendwann einmal auch ins Promi-Geschäft einsteigen und ihre Zelte auf diese Art in Szene setzen, er wäre ihr Mann: Ralf Möller, den wir hier natürlich mit einem heimatlichen Ö schreiben und nicht gewollt weltläufig und amerikanisch umständlich mit einem OE. Bekannt geworden ist Möller durch seine Würgegeräusche in „Gladiator“, als er dem Hauptdarsteller Russell Crowe vorgaukeln wollte, sein Essen sei vergiftet. Auch Bodybuilder können eben lustig sein, Kollege und Freund Arnold Schwarzenegger hat das ja hinlänglich in Komödien zu zeigen versucht. Möller, nur ein einziges Mal zum Mister Universum gekürt im Gegensatz zu seinem Zigarren-Buddy Schwarzenegger (fünf Mal), ist trotzdem in der Lage, ein Fass zu öffnen, ohne es zu zerstören. In diesem Fall eher als Gladiathor. Das Fass ist allerdings auch kein wirklicher Gegner im Gegensatz zu den Hirschen (200 Liter), die in den Zelten angezapft werden. Das kleine Fässchen im Bild wird liebevoll auch Haserl oder Reherl genannt.

Küssen und knien

Axel Kahn und Sarah Fiedler. (Foto: IMAGO/Matthias Gränzdörfer)

Vielleicht sind die beiden einfach nur froh, dass sie dem Holzhammer beim Anzapfen von Mister Universum heil entronnen sind, sodass sie sich erleichtert in den Armen liegen. Auf weiteren Bildern dieser Wiesn-Exkursion vom Käferzelt ins Käfer-Stammhaus am Donnerstagabend ist zu sehen, wie Axel Kahn, 59, Unternehmer und älterer Bruder des als Titan und auch Torwart bekannt gewordenen Olivers, sogar auf die Knie geht und seiner Frau (die beiden sind bereits verheiratet), eine Schatulle mit einem Ring darreicht, begeistert fotografiert von umstehenden Damen mit der Schleife links (ledig). Könnte auch ein VIP-Einlassring fürs Käferzelt auf Lebenszeit sein, jederzeit beschützt von Ralf Möller.

I'm singing in the tent

Schauspielerin Souhaila Amade (bekannt aus der Netflix-Serie Kitz, spontaner Bühnenauftritt). (Foto: API (c) Andy Knoth/Agency People Image)

Wenn Klatschfotografen bei der Beschriftung ihrer Bilder Klammern einfügen wie in diesem Fall, ist für gleichartige Reporter höchste Vorsicht geboten (international: hoechste). In diesem Fall weist der Kollege auf die Bekanntheit der Sängerin hin: bekannt aus der Netflix-Serie Kitz. Wenn dabei steht: bekannt aus, heißt das übersetzt pfeilgrad: unbekannt. Macht aber nichts, denn diese Kolumne kann schon auch mal neue Gesichter vertragen und vorstellen, gerne auch Gesichterinnen. In diesem Fall das von Souhaila Amade, die mutmaßlich nach ihrem Auftritt vor allem firmiert unter: bekannt durch ihren Auftritt in Kufflers Weinzelt. Nur den Trompeter im blauen Hemd konnte sie offenbar nicht begeistern. Aber zur Ehrenrettung muss man sagen: Solisten - besonders Blechbläser – schauen halt immer so, wenn sie gerade nicht solieren dürfen.

Käfer bei Käfer

Thomas Käfer und Viktoria Koidl. (Foto: API (c) Andy Knoth/Agency People Image)

Bei der heutigen Gelegenheit möchte der Kolumnist Ihnen nicht nur Schauspielerin Amade vorstellen, sondern auch den etwas weniger bekannten Cousin von Wiesnwirt und derzeitigem Dauer-Promigastgeber Michael Käfer: Das ist Thomas Käfer mit seiner Partnerin Viktoria Koidl. Er betreibt ein Leihhaus am Hauptbahnhof. Zu ihm könnten also derzeit auch Leute mit Erbstücken kommen, die sich ein Menü im Käferzelt eigentlich nicht leisten können. Wobei die Finanzierung derzeit das kleinste Problem sein sollte. Man braucht zum Wiesnfinale eher einen passenden Namen, ein passendes Bändchen, irgendeine Berechtigung eben, um ins Zelt zu gelangen, zum Beispiel so einen Möller, für den Anlass natürlich Mister Moeller.