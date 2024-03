Auf großer Deutschland-Tour: Aufgewachsen sind die Musiker von "Kaffkiez" in Rosenheim. Nun haben sie in München ein Konzert gespielt.

Von Christina Rehm

Outfits von Bahnmitarbeitenden, Pogo-Kreise und Plädoyers für soziale Gerechtigkeit - Kaffkiez heizen die Stimmung in der Münchner Tonhalle ordentlich an. Ein Schild mit der Aufschrift "München" zeigt den Standort an, wir befinden uns auf Gleis 1A. Die Bühne des Kaffkiez-Konzerts ist einem Bahnsteig nachempfunden. Bevor die Band nach dem Auftritt von Paula Carolina auf die Bühne kommt, ertönt eine Durchsage, die so auch im Zug laufen könnte: "Bitte achten Sie auf Ihre Mitreisenden."