Von Katharina Federl

Schon gewusst, dass Gerhard Schröder Einhorn-Liebhaber ist? Dass Olaf Scholz mit dem 11. September zu tun hat? Und dass dessen Sohn selbst halbes Einhorn ist, nur ohne Horn, quasi ein Pferd mit Narbe? Wer jetzt denkt: Moment, das ist doch völliger Blödsinn, der liegt ungeheuer richtig. Niemand muss befürchten, Bestsellerautor Marc-Uwe Kling und Schauspieler Dimitrij Schaad seien womöglich unter die Verschwörungsgläubigen gegangen. Denn ihre absurden Hirngespinste waren nur ein kleiner Vorgeschmack auf den zweiten Teil der berühmten Känguru-Chroniken, der an diesem Freitagabend im Mathäser Filmpalast an der Bayerstraße Premiere feierte.

Bereits kurz nach 19.30 Uhr, eine Stunde vor dem offiziellen Beginn, hatte sich schon eine lange Schlange vor der Rolltreppe gebildet, die zu Kino 6 führt. "Wollt ihr alle zum Känguru?", fragte eine Frau, an jeder Hand ein ungeduldiges, nach Popcorn schreiendes Kind. Mehrere Menschen nickten energisch. "Na das kann ja lustig werden."

Lustig wurde es dann auch. Obwohl Kleinkünstler Marc-Uwe (Dimitrij Schaad) und das Känguru (Originalstimme: Marc-Uwe Kling) zu Beginn des Films vor einer todernsten Frage stehen: Wie kann man eine zur Vernunft bringen, die im Internet die Klimakrise leugnet? Bevor sie darüber nachdenken, sind die beiden schon eine Wette eingegangen: Wenn sie es nicht schaffen, Marias schwurbelnde Mutter, wie sie es nennen, wieder aus dem Kaninchenbau zu befreien, in den sie rücklings gesprungen ist, verlieren sie ihre Wohnung - an Maria, die die Zuschauer schon im Vorgänger-Film als Marc-Uwes sympathisch schroffe Nachbarin kennenlernen, die einfach nicht von ihm erobert werden will.

Wenn Marc-Uwe nur halb so viel selbstbewussten Charme versprühen könnte wie sein Darsteller Dimitrij Schaad auf dem roten Teppich, es würde mit Maria ziemlich sicher besser laufen. Gekonnt strahlte der 36-Jährige bei der Premiere Richtung Fotografen - ein verschmitztes Lächeln hier, ein kritischer Blick da, dann ein paar flüsternde Worte in das Ohr des Nebenmannes. Bei dem handelte es sich um Marc-Uwe Kling, der, neben seinem stimmlichen Einsatz als Känguru, diesmal auch selbst Regie führte.

Kameras mag Kling trotzdem und noch immer nicht. Als er sich gegen 20.15 Uhr doch überzeugen ließ, vor einem riesigen Filmplakat neben einigen Schauspielern zu posieren, wirkte er, geblendet vom vielen Blitzlicht, sichtlich überfordert - oder zumindest so zurückhaltend und verträumt, wie man ihn kennt von seinen wenigen öffentlichen Auftritten.

Irgendwann nahm der 40-Jährige ein Buch in die Hand, hielt es sich halb und dann ganz vors Gesicht - schon besser. Zu seinem Glück ersparten ihm seine überwiegend jungen Fans, die sich vor der Absperrung versammelten, lautes Gekreische oder Liebeserklärungen. Viele waren schon lange vor seinem Auftritt in den Kinosaal gestürmt und warteten auf ihren Plätzen - wahrscheinlich, weil sie wissen, dass ihr Held das Rampenlicht nicht mag.

Detailansicht öffnen Kling versteckt sich vor dem Blitzlichtgewitter. (Foto: Robert Haas)

Doch einige gab es schon, die Kling ihre Bücher, Karten oder diverse Körperteile zum Signieren entgegenstreckten. Da war zum Beispiel ein etwa 14-jähriges Mädchen mit rot-lila gefärbten Haaren, das sich mit seiner Freundin und deren Mutter genau hinter der Absperrung platzierte und Sekundentakt Fotos knipste.

Und dann war da noch ein junges Mädchen mit leuchtend blauen Strähnen, das die Premiere verpasste, obwohl es sie so gerne gesehen hätte. Dem Vater sei nicht bewusst gewesen, dass "Die Känguru-Verschwörung" an diesem Abend schon in voller Länge gezeigt würde, deshalb hatten sie eine andere Vorstellung besucht. Gebannt starrte sie vor dem Eintreffen des Regisseurs und der Schauspieler auf das Filmplakat und streckt aufgeregt ihren Zeigefinger aus: "Ich will den nur wegen dem Känguru sehen!"

Der Besuch der Premiere lohnte sich aber nicht nur wegen des Kängurus. "Ihr kennt die Geschichten doch eh alle schon", sagte Kling, deshalb gab es vor dem Film statt einer Lesung ein paar Comics, die auf die große Leinwand projiziert wurden, und eben wilde Fantasien für "gehirngewaschene Schlafschafe". "Wir haben uns auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben beim Film", sagte Kling. "Noch mehr als bei dieser Impro über Einhörner und 9/11." Ganz offensichtlich.