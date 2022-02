Von Oliver Hochkeppel

Lustspielhaus

Omikron zum Trotz und dank der Erhöhung der Kapazitätsgrenzen treten nun die ersten Kabarettisten aus der unverschuldeten Versenkung. Alle Münchner Kleinkunstbühnen öffnen in diesem Februar zumindest sporadisch wieder ihre Pforten. Den Anfang macht das Lustspielhaus. Nach langer Pause geht es am 4. Februar mit Herbert & Schnipsi wieder los. Das Kabarettisten-Ehepaar Claudia Schlenger und Hanns Meilhamer spielt ein Best-of-Programm ihrer bayerischen Alltagsszenen, die der Titel einer BR-Sendung vielleicht am besten umschreibt: "Zwei wie du und ich". Für "Zeitreise mit Schlaglöchern" haben sich die beiden "nochmal alles angeschaut, was wir in unseren 35 Bühnenjahren miteinander verbrochen haben," wie sie sagen. "Da war vieles dabei, was uns noch immer gefällt, und es freut uns sehr, unsere persönlichen Lieblingsstücke noch einmal zu spielen und ein bisserl was über ihre Entstehung zu erzählen." Sogar etliche Nummern aus dem allerersten Programm "Muatter, i bin a Guckuck" sind dabei.

Detailansicht öffnen Ausflug in die Vergangenheit: Claudia Schlenger und Hanns Meilhamer alias Herbert & Schnipsi blicken in "Zeitreise mit Schlaglöchern" auf ihre 35-jährige Bühnenkarriere zurück (Foto: Gregor Wiebe)

Weiter geht es im Lustspielhaus mit dem üblichen Reigen großer Kleinkunstnamen, von Christine Eixenberger (6.2.) und der Premiere des Lesebühnen-Stars und Marc-Uwe-Kling-Freundes Julius Fischer (7.2.) bis zu Stefan Zinner (21. und 22.2.) und der Eigenproduktion "Ratatata!", der "wahren Geschichte von Bonnie und Clyde" (27.2. bis 1.3.). Viel Musikalisches ist dabei, angefangen mit Dreiviertelblut (5.2.) über Cubaboirisch 2.0 (11.2.) und Simon & Jan (15.2.) bis zum traditionellen Gastspiel des Boogie-Woogie-Veteranen Axel Zwingenberger (23.2.). Und wie auch andernorts hat das Programm ein ungewohnt weibliches Gesicht. Nach Sarah Hakenberg (16.2.) und Gayle Tufts (18.2.) feiert zum Beispiel die unvergleichliche Tina Teubner mal wieder Premiere (19.2.). Und ranhalten muss man sich wohl, um Martina Schwarzmanns lange erwartetes neues Programm "Ganz einfach" sehen zu können. Die Auftritte der auch als Landwirtin und Mutter gut beschäftigten Musikkabarettistin und Fredl-Fesl-Nachfolgerin sind schon zu normalen Zeiten schnell ausverkauft. Erst recht bei 50 Prozent Kapazität, auch wenn sie nach der Premiere am 14. noch drei weitere Termine im Februar hat (24. bis 26.2.).

Detailansicht öffnen Inspirierendes Landleben: Martina Schwarzmann erzählt und singt in "Ganz einfach" über das, was sie auf ihrem Bauernhof erlebt, vom richtigen Kochen bis zu den Silberfischchen, die nachts über die Bewohner tuscheln. (Foto: Gregor Wiebe)

Lach- und Schießgesellschaft

In der benachbarten, nun freilich unter neuer Leitung stehenden Lach- und Schießgesellschaft wird das nach zwei Corona-Jahren immer noch neue Haus-Ensemble am 24.2. endlich seine Heim-Premiere feiern - allerdings erst einmal nur als Live-Stream vor geladenen Gästen. Sobald es möglich ist, dürfen Christl Sittenauer, Frank Klötgen und Sebastian Fritz ihr Programm "Aufgestaut" , das im Sommer im Ausweichquartier des Gartens der Seidlvilla glänzende Kritiken erhielt, dann vor vollem Haus spielen.

Detailansicht öffnen Mörderische Reisegesellschaft: Das neue Ensemble der Lach- und Schießgesellschaft mit Sebastian Fritz, Christl Sittenauer und Frank Klötgen (von links) lässt in "Aufgestaut" gruselige Gesellschafts-Prototypen aufeinander los. (Foto: Gerald von Foris)

Schlachthof

Im Schlachthof sind die meisten Termine schon wieder in den Sommer und Herbst verschoben. Aber einige Kracher wie Luise Kinseher (10.2.), Chris Boettcher (11.2.), Maxi Schafroth (23.2.) oder Rüdiger Hoffmann (27.2.) gibt es doch. Und zwei echte Premieren: Zum einen präsentieren die fränkischen Kauze von Gankino Circus, der aberwitzigste Gesamtkunstwerkscombo seit Ars Vitalis ihren neuesten Geniestreich "Irrsinn und Idyll" (19.2.).

Kurz darauf lädt der niederbayerische Wirbelwind Andrea Limmer in ihrem neuen Programm "Das Streben der anderen" zu einem Klassentreffen der besonderen Art. Sie versammelt fiktive ehemalige Schulfreunde und Schulfreundinnen um sich, mitsamt ihren Karrieren, Häusern, Parteibüchern, Vehikeln und Familienfotos. Und mit viel Musik.

Detailansicht öffnen Komisches Klassentreffen: Andrea Limmer führt in "Das Streben der anderen" lustvoll, musikalisch und nicht zuletzt manchen Selbstbetrug entlarvend die Lebenswege ehemaliger Schulfreunde und Schulfreundinnen vor. (Foto: Ludo Vici)

Hofspielhaus

Bleibt noch das Hofspielhaus. Hier ist gar "Die schönste Frau der Welt" zu sehen. So selbstbewusst hat Amelie Heiler, ausgebildete Schauspielerin und ehemaliges Model, jedenfalls ihr Kabarett-Debüt betitelt. Sie hätte es auch "Amelies Welt" nennen können, dreht sich doch alles um eigene Erlebnisse und Erfahrungen, von den alterstypischen Problemen der Partnersuche und des Single-Daseins über die schwäbischen Eltern und die afrikanische Adoptivschwester bis zum Schüleraustausch bei Mormonen in den USA.

Detailansicht öffnen Fräulein zum Wundern: Selbstbewusst und schonungslos präsentiert sich Ex-Model Amelie Heiler als "Die schönste Frau der Welt" in ihrem Debüt-Programm. (Foto: Anuschka Tochtermann)

Kabarett-Premieren: Herbert & Schnipsi, Fr., 4. Feb., Julius Fischer, Mo., 7. Feb., Martina Schwarzmann, Mo., 14., und Do. bis Sa., 24. bis 26. Feb., Tina Teubner, Sa., 19. Feb., Lustspielhaus, Occamstr. 8, Tel. 34 49 74; Lach-&-Schieß-Ensemble, Do., 24. Feb., Lach- und Schießgesellschaft, Ursulastr. 9, Tel. 39 19 97; Gankino Circus, Sa., 19. Feb., Andrea Limmer, Do., 24. Feb., Schlachthof, Zenettistr. 9, Tel. . 74 74 72 55; Amelie Heiler, Fr., 11. Feb., Hofspielhaus, Falkenturmstr. 8, Tel. 24 20 93 33, Beginn überall 20 Uhr