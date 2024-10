Zuvor Profi-Jongleur beim Cirque de Soleil, hat Timo Wopp seit seinem Kabarett-Debüt vor 15 Jahren die Rolle als agent provocateur kultiviert. Den sich selbst entblößenden Neoliberalen gibt er wohl auch wieder in „Ja Sorry!“, dem neuen Programm auf dem schmalen Grat zwischen Anspruch und Würdelosigkeit (13. November). Fast schon ein eigenes Genre hat Rainald Grebe mit seinem ironisch-dadaistisch-morbid-intellektuellen Musikkabarett erfunden. Heiter bis düster wird es sicher auch bei seinem „Foreveryoungkonzert“ zugehen (18. November). Und gleich am nächsten Abend präsentiert sein Kollege am Klavier Lars Reichow sein neues Programm „Boomerland“, eine eher nicht ernsthafte Hommage an die Millenials, zu denen er selbst gehört (19. November).

In der Drehleier gibt es ein Wiedersehen mit der Puderdose. Irene Weber und Claudia Schuma werden im „Weiberabend 2.0“ die nächste Stufe ihres Klischee-brechenden Frauenkabaretts zünden, in dem es eben auch um das „Untenrum“ geht. Freilich nach dem Motto: Wenn Klug das neue Schön wäre (14. November). Im Schlachthof bringt die etablierte ZDF-Feuerwehrfrau Christine Eixenberger ihr fünftes Bühnenprogramm an den Start. „Volle Kontrolle“ behält sie darin beim Schritt vom „Ich“ und „Du“ zum „Wir“ – also dem Einzug des Lebensgefährten mit allen Konsequenzen (15. November). Im Leo17 gibt es Neues von Abdelkarim: In „Plan Z“ nimmt die „marokkanische Friedenstaube“, wie er sich scherzhaft nennt, die am Alltag scheiternden Lebensträume ins Visier. 26 Pflaster hat er bis zur finalen Alternative im Gepäck, eben bis er am Ende des Alphabets angekommen ist (9. November). Gleich in den Circus Krone geht es bei Ralf Schmitz. Wohl weil der Meister der „Schmitzfindigkeiten“ so ziemlich das Gegenteil von Timo Wopps Bühnenfigur ist: eine echter Everybody’s Darling (16. November).

Matthias Deutschmann kommt mit seiner Bestandsaufnahme der Ampel-Ära in die Lach- und Schießgesellschaft. (Foto: Anja Thölking)

Zwei Altvordere der Szene holt sich auch die Lach- und Schießgesellschaft für ihr lange ersehntes Comeback: Matthias Deutschmann, der Mann mit dem Cello, bespielt mit „Memphisto Consulting“, seiner bösen Bestandsaufnahme der Ampel-Ära, am 12. November als erster wieder den „Laden“ in der Haimhauserstraße. Am 15. November kommt dann Konstantin Wecker, mit einer Lesung über sein Leben und seine Lieder.

Neue Gesichter: Ghöst stehen für die „Geheimhauptmannschaft Österreichs zur Verwaltung des Monsterthums, der Okkultiererei und des Geisterwesens“. (Foto: Christopher Glanzl)

Und wo bleiben die neuen Gesichter? Immerhin wäre da die 25-jährige Berliner Comedienne und Podcasterin Maria Clara Groppler, die im Lustspielhaus ihr zweites Solo-Stand-up-Programm „Mehrjungfrau“ vorstellt, der logische Nachfolger ihres Debüts „Jungfrau“ (10. November). Und dann sind da ja noch die verlässlich Nachschub liefernden Nachbarn: Berni Wagner, Sonja Pikart und Christoph Fritz zeigen als Ghöst alias „Geheimhauptmannschaft Österreichs zur Verwaltung des Monsterthums, der Okkultiererei und des Geisterwesens“ im Lustspielhaus ihre Halloween-Show als Deutschlandpremiere (5. November). Und im Vereinsheim darf gleichzeitig Maria Muhar zeigen, warum sie für ihr Debüt „Storno“ den Förderpreis des Österreichischen Kabarettpreises bekommen hat (5. November).