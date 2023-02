Romantik und Intrigen: Seit etwa 17 Jahren flimmert die erfolgreiche Telenovela "Sturm der Liebe" im Nachmittagsprogramm der ARD über die Bildschirme. Eine der Hauptfiguren: der schwule Feuerwehrmann Tobias alias Max Beier. Vor drei Jahren stieg er aus und konzentrierte sich vornehmlich aufs Kabarett: Im Duo "Beier & Hang" gewann er mehrere Preise, nun steht sein erstes Solo im Münchner Schlachthof an: "Love & Order". Dass es darin auch um die Liebe geht, versteht sich fast von selbst.

Montag: Küche der Levante

Detailansicht öffnen Kichererbsen gehören zur levantinischen Küche, die aus dem Nahen Osten, der Türkei und Zypern stammt. (Foto: Dieter Heinemann/imago images/Westend61)

Die Woche starte ich mit morgendlichem Schwimmen im Müller'schem Volksbad bei mir ums Eck. Das älteste und schönste Bad Münchens, vor allem wenn nicht so viel los ist. Danach schlendere ich über den Viktualienmarkt und hol mir eine Suppe aus der Münchner Suppenküche. Außerdem brauch ich noch Gewürze, die ich nur dort beim Gewürzwerk finde. Denn heute Abend koche ich levantinisch, Zatar-Kürbis mit geschmorter Aubergine. In der levantinischen Küche braucht es ausgefallene Gewürze wie Sumach, Baharat oder Zatar. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht so genau, was das für Gewürze sind, aber sie schmecken saugut!

Wer das gerne mal probieren will , dem empfehle ich das Buch "Levante - So leicht, so gut" von Tanja Dusy oder einen Besuch in der "Levante Mezze-Bar" in Schwabing. Am späten Nachmittag mache ich mich auf nach Freimann ins Studio der "Abendschau". Hier darf ich heute ein bisschen was über mein neues Programm "Love & Order" erzählen, das am 24. Februar Premiere im Schlachthof hat. Ab 18 Uhr im Bayerischen Fernsehen zu sehen.

Dienstag: Alexander-Kluge-Revue

Detailansicht öffnen Schrille Theatermomente: Die Zirkusrevue "Wer immer hofft, stirbt singend" (von links: Julia Gräfner, Jan-Christoph Gockel, Michael Pietsch). (Foto: Maurice Korbel)

Heute geht's ins Studio und in den Proberaum von Marcel Gräfe und Jakob Reinhard. Hier habe ich die letzten Monate fleißig am neuen Programm geprobt und bis spät in die Nacht die Musik produziert. Jetzt stehen noch die finalen Änderungen und Abstimmungen meines Tracks "Der Haushalts-Ninja" an, eine gerappte Ode an alle Hausmänner, die im Schatten der Gesellschaft leben und für saubere Wohnungen sorgen. Nachdem ich meine eigene Wohnung auf Vordermann gebracht habe, geht's für mich in die Kammerspiele. Ich hab Karten für "Wer immer hofft, stirbt singend", eine Alexander-Kluge-Revue von Regisseur Jan-Christoph Gockel. Der Abend soll laut Kritikern "eine Reparatur unseres Denkens" sein. Das klingt, wie ich finde, durchaus sinnvoll. Also nix wie hin.

Mittwoch: Wellness für den Kopf

Mittags gehe ich zum meinem Lieblingsfriseur "Neven-Barbier und Friseur" am Nockherberg. Wenn es um Haare geht, wissen die Jungs hier echt Bescheid und der Kaffee schmeckt auch. Selten habe ich so gute Beratung und vor allem einen so guten Haarschnitt bekommen. Insbesondere für Bartträger kann ich einen Besuch hier wirklich sehr empfehlen. Ein kleiner Wellness-Trip für Kopf und Gesicht. Um 18 Uhr treffe ich mich in einer meiner liebsten Kneipen, dem Rumpler im Glockenbachviertel, zum Schafkopfen. Dazu gibt's ein leckeres Bier und entweder Schweinebraten oder das Münchner Schnitzel mit Meerrettich-Panade! Hoffentlich spiele ich diese Woche besser als letzte. Aber auch wenn nicht, im Rumpler hat man immer einen gemütlichen Abend.

Donnerstag: Tipps vom Kollegen

Nach einem ausgiebigen Frühstück im Café Hüller, wo es hervorragende Spiegeleier mit Bratkartoffeln gibt, geht's in den Schlachthof. Letzte Vorbereitungen für die morgige München-Premiere. Mit dabei mein Kollege, der Kabarettist Thomas Reis, der mir bei diesem Projekt von Anfang an zur Seite gestanden hat. Gemeinsam haben wir monatelang am Text getüftelt und in den letzten Wochen hat er mir mit seiner Regie noch den Feinschliff verpasst. Sein aktuelles Programm "Mit Abstand das Beste" gibt's momentan in der ARD-Mediathek zu sehen. Ich habe es schon mehrmals gesehen und entdecke darin immer wieder Neues. Am Abend gehe ich vielleicht in die Fattoria in der Schlotthauerstraße: hervorragende Pasta, leckere Weine und einen immer gut gelaunten Chef. Genau das richtige vor so einem wichtigen Tag und irgendwie schon Tradition bei mir.

Freitag: Vom Duo zum Solo

Detailansicht öffnen Charmeur versus Grantler: Max Beier (li.) und David Hang ergänzten sich auf der Bühne gut in ihrer Unterschiedlichkeit. (Foto: Christof Arnold)

Heute ist es endlich soweit: Premiere im Schlachthof. Nach neun Jahren im Duo als "Beier & Hang" beginnt heute meine Solo-Karriere. Wenn ich an die letzten Jahre denke, habe ich ein weinendes und ein lächelndes Auge, denn ich blicke schon ein bisschen melancholisch zurück auf eine wunderschöne Zeit mit meinem Kollegen David Hang. Unzählige Shows, Fernsehauftritte, Kabarettpreise und zehntausende Kilometer in unserem Tourmobil. Gleichzeitig brenne ich darauf, jetzt als Solo-Kabarettist neue Erfahrungen machen zu dürfen.

"Love & Order" ist ein wilder Mix aus aberwitziger Comedy, auch mal politischen Pointen, Musik und viel Persönlichem aus meinem Leben. Beispielweise wie sich der gemeinsame Urlaub verändert, wenn deine Freundin eine promovierte Archäologin ist. Und ich beantworte die Fragen, die man sich vielleicht noch nie gestellt hat: Warum gibt's Liebende so selten als Paar? Was ist des Putins Kern? Wieviel Tierliebe ist noch keine Sodomie? Ist die Ampel ein flotter Dreier oder einfach nur ein Verkehrshindernis? Is love wirklich all you need? Sind wir noch zu retten? Wenn ja, warum? Vorbeikommen, mehr erfahren!

Samstag: Georg-Kreisler-Musical

Nach so viel Premierenaufregung freu ich mich, heute Abend mal Zuschauer sein zu dürfen im Theater Drehleier, wo meine wunderbare Kollegin und langjährige Freundin Desiree von Delft "Lola Blau - Musical für eine Schauspielerin von Georg Kreisler" präsentiert. Zusammen mit ihr, Jenny Löffler und Sandro Kirtzel spielen wir hier vom 18. Mai an auch die Komödie "Zur Hölle mit den Anderen". Nach der Vorstellung gehen wir bestimmt noch gemeinsam noch auf einen Absacker ins Vivo in der Lothringerstraße. Diese Bar gibt es gefühlt schon immer und für einen späten Hunger kann ich das leckeres Chili empfehlen. Das gibt's mittlerweile sogar vegetarisch.

Sonntag: Urlaubsgefühle

Detailansicht öffnen Blick auf die Fraueninsel nach Süden von Gstadt aus: Der Chiemsee ist Max Beiers zweite Heimat. (Foto: Johannes Simon)

Ruhetag. Zeit für Entspannung am Ende dieser aufregenden Woche. Nach meiner ersten Tasse Kaffee spaziere ich durch die Au und an der Isar entlang. Auf dem Weg hole ich bei der Brotmanufaktur Schmidt das meiner Meinung nach leckerste Brot der Welt: die "Bauernkruste". Es gibt nichts Feineres für mich als eine gute Brotzeit. Danach fahre ich nach Prien am Chiemsee. Meine zweite Heimat. Sobald ich hier ankomme, stellt sich ein Urlaubsgefühl ein. Ein großer Teil meiner Familie lebt da und ich komme immer gerne her, wenn ich ein paar Tage frei habe. So wie jetzt. Und so lasse ich die Woche enden mit einem schmackhaften Abendessen in der "Hacienda Tapas Bar". In diesem Sinne: "Love & Order" is all you need!

Max Beier wuchs als Sohn der Kabarettisten Jan-Peter Petersen und Angelika Beier in München und Hamburg auf und machte sein Abitur 2011 am Münchner St.-Anna-Gymnasium. Von 2012 bis 2015 absolvierte er seine Schauspielausbildung an der Neuen Münchner Schauspielschule. Schon während ihrer Ausbildung bildeten Beier und sein Kollege David Hang das Kabarettisten-Duo Beier & Hang und gewannen mit ihren Programmen mehrere Preise. Gemeinsam mit Hang moderierte er bis 2017 auch das "Campus Magazin" im Bayerischen Fernsehen. Einem größeren Publikum ist er als Tobias Ehrlinger aus der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" bekannt. Nun geht Beier mit seinem ersten Solo "Love & Order" auf Tour.