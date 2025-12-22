Spätestens nach Weihnachten kommt auch im Kabarett die große Zeit der Jahresrückblicke. Es gibt ja etliche Spezialisten für dieses Fach. Django Asül ist traditionell mit der Erste, der schon ab Anfang Dezember in seinem „Rückspiegel“ zurückschaut (kommenden Termine: www.django-asuel.de/termine/ ), die Lach- und Schießgesellschaft hat die alte „Schimpf vor 12“-Tradition wieder aufgenommen und Mathias Tretter hat gerade erst „zurückgetrettert“ .

Auch der „hauptberufliche Provokateur“ (wie ein SZ-Kritiker einmal schrieb) Florian Schröder reiht sich heuer mit „Schluss jetzt!“ wieder in die Reihe der Nachkartenden ein (Leo 17, 11. Januar). Einer der altgedientesten und eifrigsten Rückblicker ist Holger Paetz. Das ehemalige Ensemblemitglied der Lach- und Schießgesellschaft, inzwischen auch ein exzellenter Lyriker, hat jahrelang sogar Monatsrückblicke gemacht. Sein aktueller Jahresrückblick „So schön war’s noch selten!“ ist allerdings nicht in der Stadt zu sehen, man müsste dafür ins Umland fahren, nach Seeshaupt (Seeresidenz Alte Post, 9. Dezember) oder nach Haar (Kleines Theater, 17. Januar).

Auf den schon wegen der jährlichen Fernsehpräsenz seit Langem wohl populärsten Jahresrückblicker muss man in München diesmal recht lange warten. Urban Priol kommt erst am 24. Januar in die Alte Kongresshalle. Gemeinschaftlich wird das alte Jahr bei der „Schlachtplatte“ verwurstet: Alle Jahre wieder aufs Neue schart der Kölner Kabarettist Robert Griess drei Kolleginnen und Kollegen um sich. Heuer begleiten ihn der auf Finanzkabarett spezialisierte Chin Meyer, der langjährige Springmaus- und Stunksitzung-Veteran Gilly Alfeo und mit der Wahlwienerin Sonja Pikart erstmals eine Kabarettistin aus Österreich ins Lustspielhaus (15. Januar).

Freilich gibt es auch Termine, die in die Zukunft weisen. Zuvorderst natürlich am 9. Januar der Eröffnungsabend der „neuen“ Lach- und Schießgesellschaft im Fat Cat, genauer im ehemaligen Kleinen Konzertsaal. Neben dem hauseigenen Ensemble weihen Michael Altinger, Severin Groebner, Constanze Lindner, Alexander Liegl, Michael Mittermeier, Stephan Zinner und viele andere die neue Heimat ein – die man allerdings im September schon verlassen muss. Dass die Kabarett-Institution bis dahin ein echtes Revival erlebt, deutet aber schon das Januar-Programm an, in dem sich von Frank-Markus Barwasser über Max Uthoff bis zu Till Reiners im Doppel mit Ana Lucía Top-Stars des politischen Kabaretts die Klinke in die Hand geben.

Urban Priol präsentiert in München „TILT! Jahresrückblick“. (Foto: Michael Palm)

Entdeckungen kann man im Vereinsheim machen. Erst bei der Titanic-Autorin und -Herausgeberin Ella Carina Werner (12. Januar). Unter dem Titel „Der Hahn erläutert unentwegt der Henne, wie man Eier legt“ liest sie gereimte, hochkomische „feministische Tiergedichte“ und wunderliche Geschichten aus ihrem Leben als Frau, Mutter und Salonlöwin. Dann beim ersten Solo-Programm „Angenehm“ der dafür gerade erst mit dem Österreichischen Kabarettpreis dekorierten Antonia Stabinger, die freilich keine Anfängerin ist: Viele kennen die Grazerin seit 2009 als eine Hälfte des grandiosen Duos Flüsterzweieck (13. Januar).

Zum Schluss noch ein paar Veranstaltungen auf den Kleinkunstbühnen, die das Genre sprengen. Die erste gehört der Gattung der immer beliebteren Live-Podcasts an: Über „Wahre Verbrechen“ plaudern im Schlachthof der populäre True-Crime-Pocaster Alex mit der durch ihren Podcast „Von Mord und Totschlag“ bekannte Steffi (14. Januar). Zwei Tage später erzählt dort dann Christoph Leim unter dem Titel „Music & Crime“ von wahren Verbrechen aus 100 Jahren Rock’n’Roll (16. Januar). Spannend dürfte es auch werden, wenn die ehemalige Weltmeisterin und Welttorhüterin Nadine Angerer ins Unterhaltungsfach wechselt, in einer ganz persönlichen Live-Talk-Show mit Überraschungsgästen unter dem Titel „Ecken & Kanten“ (21. Januar).