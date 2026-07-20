Die Kabarettistin Carmela de Feo kann in Sekunden mit ihrer Mischung aus Tanz, Text, Gesang und Augenrollen einen Saal anknipsen. Im Lustspielhaus gelingt ihr das mühelos.

Die Frau mit dem Haarnetz ist wieder da. Und sie tut das, was sie seit 20 Jahren tut: in Sekunden den ganzen Saal anknipsen. Mit Tanz, Gesang, Augenrollereien und sehr vielen Buchstaben pro Minute. Als käme sie frisch von der Steckdose, voller Energie, die dringend wieder raus muss, zum Publikum, das sich an diesem Abend im Lustspielhaus ganz unbedingt amüsieren mag mit seiner Lieblings-Klamauknudel.