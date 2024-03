Von Oliver Hochkeppel, München

Zugegeben, das Setting von Alfred Dorfers neuem Solo-Programm "Gleich", das nach Vorpremieren im Umland nun im Lustspielhaus Premiere hatte, klingt nicht nach einem Stoff für die Millennials oder gar die Generation Z. Er sei über 60, da schreibe und spiele er nicht mehr, lügt er auf der Bühne, er sei "austherapiert". Um aber sogleich in Versuchung geführt zu werden von einem alerten PR-Mann, der ihn für Auftritte in einer dystopischen "Altenstadt" buchen will. Was die Lunte legt für ein explosives, buntes und sehr lustiges Panoptikum aktueller Zustände, bei dem keine Altersdiskriminierung mehr greift.