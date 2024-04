Weil Thanh-Binh Vu in München keine K-Pop-Tanzgruppe fand, gründete sie selbst eine. Dort üben sie die Choreografien ihrer Idole, drehen Videos und treffen sich einmal im Monat zu Flashmob-artigen Tanz-Events. Was ist das Besondere an diesem Trend?

Von David Holzner

Sie tragen Weiß und Pink. Es scheint einen Dresscode zu geben. Immer mehr junge Menschen strömen zum vereinbarten Treffpunkt vor der alten Kongresshalle auf der Schwanthalerhöhe in München. Hauptsächlich sind es Frauen, Mädchen, aber auch einige Jungs finden sich in der Menge, die langsam in der Mitte des Platzes zusammenfindet. Einige schlüpfen vor Beginn noch in Trainingsanzüge und bequeme Schuhe. Es wird sich umarmt, gelacht - und dann werden bei Sound aus mitgebrachten Boxen die ersten Tanzschritte ausgepackt. Es findet an diesem Tag ein Random Play Dance statt. Doch was ist das eigentlich?