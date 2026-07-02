Die Nachricht geht raus an alle Insassen der Justizvollzugsanstalt ( JVA ) Stadelheim: Wer geplant hatte, sich anlässlich eines Arztbesuchs außerhalb der Gefängnismauern aus dem Staub zu machen, der hat sich geschnitten. Denn demnächst wird die neue Krankenabteilung auf dem Gelände den Betrieb aufnehmen. Vom Zahnarzt bis zur Infektionsabteilung ist alles vorhanden, „wir können eine adäquate und zeitgemäße Versorgung für kranke Inhaftierte anbieten“, sagt JVA-Chef Clemens Schmid bei der Bauabschlussfeier. Es gehe hier nicht um Luxus, „sondern um eine menschenwürdige Behandlung“.

Das schwere Eisentor an der Nord-Seite öffnet sich und gibt den Blick auf Mauern, Stacheldraht, Gitter und Überwachungskameras frei. Mit 1100 Gefangenen ist Stadelheim die größte JVA in Bayern – und sicher auch eine der ältesten. 1894 wurde der sogenannte Nord-Bau errichtet und in dem befand sich bis dato die Krankenabteilung.

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Der ehemalige Leiter Michael Stumpf erzählt der SZ, dass dort noch bis in die 1960er-Jahre Kübel als WCs dienten, dicke Holztüren und alte Kastenschlösser sollten für Sicherheit sorgen. Dann wurde renoviert, doch irgendwann kam trotzdem die Warnung von den Kontrollbehörden: „Jetzt wird’s langsam kritisch.“ Als etwa in den 1990er-Jahren ein neuer Zahnarztstuhl angeschafft werden sollte, war unklar, ob die Statik des Bodens überhaupt noch ausreiche.

65 Millionen Euro hat der Freistaat für den Neubau ausgegeben, in dem nahezu alle ärztlichen Leistungen bis auf Operationen vorgenommen werden können. Vor allem „in den Bereichen Allgemeinmedizin, ambulante Psychiatrie, Drogen- und Alkoholentzug“ sowie auf einer speziellen Infektionsabteilung werde den Gefangenen eine verbesserte medizinische Versorgung angeboten, sagte Justizminister Georg Eisenreich (CSU). Wobei der Neubau bei laufendem JVA-Betrieb „unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen“ besonders anspruchsvoll gewesen sei. Oder, wie Eberhard Schmid, Leiter des Staatlichen Bauamts, sagte: „Es war die am allerbesten überwachte Baustelle: Man wusste immer, wie viele Bauarbeiter wann da waren.“

JVA-Leiter Clemens Schmid vor dem neuen Krankengebäude. Catherina Hess

Auf den 4600 Quadratmetern Nutzfläche sind 94 Haftplätze untergebracht samt Behandlungsräumen. Allgemeinmediziner und Internisten arbeiten hier dauerhaft, Fachärzte kommen nach Bedarf von außen. Tatsächlich werden die Plätze auch benötigt. Viele der Inhaftierten befänden sich „in einem erschreckend desolaten Gesundheitszustand“, weiß der ehemalige Chef Stumpf. Und der neue Leiter Clemens Schmid geht auch davon aus, dass von anderen JVAs „bestimmt viele Anfragen“ kommen werden.

Die Gänge sind lichtdurchflutet, es gibt einen grünen Innenhof und in den Krankenzimmern reichen die Fenster sogar bis zum Boden. Nicht wie in einigen Uralt-Zellen, wo die Lichtquelle so weit oben lag, dass die Insassen nicht hinausschauen konnten. „Es geht hier um gesund werden, nicht um Bestrafung“, erklärt Nikolaus von Stein vom Bauamt beim Rundgang. Und an jedem Fenster in den Krankenzimmern ist ein kleines Bild angebracht: Künstlerin Verena Seibt hat mit den Inhaftierten Motive erarbeitet. Die Fensterbilder werfen bunte Schatten auf den Boden und, so hofft von Stein, animieren vielleicht zum Nachdenken“.