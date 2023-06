Von Patrik Stäbler

Die Justizvollzugsbeamtin macht auch beim Minister keine Ausnahme. So wie die junge Frau zuvor sämtliche Gäste gewissenhaft kontrolliert hat, so fordert sie nun auch von Christian Bernreiter einen Ausweis. Und erst, nachdem der bayerische Bauminister sich legitimiert hat, darf er am Nordtor der Justizvollzugsanstalt (JVA) Stadelheim das Gefängnisgelände betreten, wo er an diesem Tag mit seinem CSU-Kollegen und Justizminister Georg Eisenreich der Baufeier für die neue Krankenabteilung beiwohnt.