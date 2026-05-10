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Dokumentarfilm über Jugendliche im JustizvollzugFilmpremiere hinter Gittern

Lesezeit: 3 Min.

Kinopremiere in Stadelheim: Das erste Screening von „Haus 4“ vor jugendlichen Inhaftierten in der Justizvollzugsanstalt München.
Kinopremiere in Stadelheim: Das erste Screening von „Haus 4“ vor jugendlichen Inhaftierten in der Justizvollzugsanstalt München. Catherina Hess

Willkommen im bestgesicherten Kino Bayerns: Beim Dok-Fest läuft ein Film über jugendliche Gewalttäter. Junge Inhaftierte in der JVA Stadelheim dürfen ihn vorab sehen.

Von Josef Grübl

Hier habe er Ruhe, sagt der junge Mann, draußen sei das Problem. Und dann, etwas leiser: „Aber der Knast ist auch kein Leben. Ich weiß nicht, was ich machen soll.“ Der Dokumentarfilm „Haus 4“ begleitet junge Gewaltstraftäter aus der Jugendstrafanstalt Berlin-Plötzensee in ihrem Alltag und durch eine Therapie. Er schaut genau hin, die jungen Männer lassen die Kameras nahe an sich heran. Sie witzeln und weinen, sie sprechen über Chancen oder Schuldgefühle. Und über allem steht die Frage: Verändern sich Menschen hier?

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