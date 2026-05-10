Hier habe er Ruhe, sagt der junge Mann, draußen sei das Problem. Und dann, etwas leiser: „Aber der Knast ist auch kein Leben. Ich weiß nicht, was ich machen soll.“ Der Dokumentarfilm „Haus 4“ begleitet junge Gewaltstraftäter aus der Jugendstrafanstalt Berlin-Plötzensee in ihrem Alltag und durch eine Therapie. Er schaut genau hin, die jungen Männer lassen die Kameras nahe an sich heran. Sie witzeln und weinen, sie sprechen über Chancen oder Schuldgefühle. Und über allem steht die Frage: Verändern sich Menschen hier?