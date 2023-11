In der JVA Stadelheim im Stadtteil Obergiesing ist am Mittwochnachmittag in einer Zelle ein Brand ausgebrochen. Gegen 15 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert und rückte in dem Münchner Gefängnis an. Die Einsatzkräfte retteten insgesamt 22 Häftlinge vor Flammen und Rauch.