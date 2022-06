Einen Brillantring im Wert von mehr als 20 000 Euro hat ein Trickdieb am Freitag gegen 11.30 Uhr in einem Schwabinger Juweliergeschäft in der Hohenzollernstraße erbeutet. Laut Polizei ließ sich der mit weißem Polohemd und Chinohose bekleidete, etwa 60 Jahre alte Mann mehrere Preziosen zeigen. Unter einem Vorwand ließ er die Verkäuferin weitere Schmuckstücke holen. In diesem unbeobachteten Moment griff der Juwelendieb in die Schatulle auf dem Tresen. Dann gab er vor, noch Geld holen zu müssen - und verschwand mit seiner Beute aus dem Laden.