Der Plan war ein besonders perfider: Zwei junge Männer sollen einen Bekannten bedroht und dazu gezwungen haben, in der Metropolregion Hamburg sowie in München mit einer Waffe in der Hand Juweliergeschäfte zu überfallen. In einem Fall erbeuteten sie Schmuck im Wert von 45 000 Euro – in München allerdings scheiterten sie an einem unbeeindruckten Ladeninhaber. Jetzt drohen dem Duo langjährige Freiheitsstrafen.

Es war sicher nicht die beste Idee der 23 und 24 Jahre alten Männer aus Norddeutschland, Raubüberfälle auf Juweliere zu verüben und schon gar nicht, dazu eigens nach Bayern anzureisen. Denn bei derartigen Straftatbeständen sei es „übliche Spruchpraxis der 8. Strafkammer am Landgericht München I“, Freiheitsstrafen im Rahmen von acht bis zehn Jahren zu verhängen, erklärte die Vorsitzende Richterin Birgit Popp-Lossau den beiden Angeklagten.

Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hatten Luca D. und Timmy T. vergangenen Sommer einen Bekannten mit einer Handfeuerwaffe bedroht und ihm erklärt, sie wüssten, dass er einen kleinen Bruder habe und wo dieser wohne. Derart eingeschüchtert musste der Bekannte mit ihnen ins niedersächsische Schneverdingen fahren. Dort zwang er mit vorgehaltener Waffe die Angestellte eines Juweliers, Schmuckstücke aus dem Tresor zu räumen, während Luca D. und Timmy T. mit einem weiteren Kumpel im Auto warteten. Den Schmuck sollen die beiden noch am selben Tag für 1850 Euro an einen Edelmetallhändler verkauft haben.

Doch damit nicht genug. Ein oder zwei Tage später soll T. dem Bekannten eine Waffe an den Kopf gehalten und gesagt haben: „Wir fahren jetzt nach Bayern, und du musst das noch mal durchziehen, sonst kann ich mit dir in den Wald fahren und dir eine Kugel drücken.“ Angekommen in Bayern, sollen die Angeklagten in einem Fünf-Sterne-Hotel in Kreuth residiert haben, während der Bekannte im Auto genächtigt habe.

In Pasing bedrohte der Mann mit Sturmhaube den Inhaber

Tags darauf sollen die Angeklagten Juweliergeschäfte in München ausgespäht haben. Ihre Wahl fiel auf ein Juwelier- und Goldankauf-Geschäft in Pasing. Wieder musste der Bekannte mit Sturmhaube, Handschuhen und einer Waffe im Hosenbund in den Laden gehen, den Inhaber bedrohen und „Hände hoch“ und „Überfall“ sagen. Allerdings ließ sich der Mann nicht beeindrucken: Er rannte direkt auf den Räuber zu und schubste ihn gegen eine Vitrine. Daraufhin zog der Täter eine Schreckschusswaffe, um den Ladeninhaber einzuschüchtern. Der aber lief auf die Straße und schrie laut um Hilfe und nach der Polizei, sodass der Räuber flüchtete.

Lange dauerte es nicht, bis die Polizei die Tatverdächtigen festnahm. Zweien von ihnen wird nun in München der Prozess gemacht, ihnen wirft die Staatsanwaltschaft besonders schwere räuberische Erpressung vor, dazu versuchter schwerer Raub und Nötigung. Zudem sollen Luca D. und Timmy T. die Schadenssumme aus dem ersten Überfall rückerstatten.

Es tue ihnen leid, sprechen die Anwälte Philipp Marquort und Friedrich Fülscher für ihre Mandanten. Timmy T. wolle die volle Verantwortung übernehmen, Luca D. lässt sagen, dass er damals „eine sehr schwere Zeit“ gehabt habe. Nach einem Rechtsgespräch gestehen beide Angeklagte, dafür stellt das Gericht ihnen jeweils Strafrahmen zwischen fünf und sieben Jahren in Aussicht. Ein Urteil könnte schon nächste Woche gesprochen werden.