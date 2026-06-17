Nach einem Überfall auf ein Juweliergeschäft in der Münchner Innenstadt hat die Polizei mit etwa 40 Streifenwagen und einem Hubschrauber die Verfolgung der flüchtigen Räuber aufgenommen. Das sagte ein Polizeisprecher in München. Die Polizei geht von mindestens zwei Tätern aus, die bewaffnet sein sollen und mit einem Fahrzeug die Flucht ergriffen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe nach bisherigen Erkenntnissen nicht.