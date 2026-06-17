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Luxus-Juwelier überfallenJuwelier überfallen: Münchner Polizei fasst Verdächtige

Einsatzkräfte der Polizei sperren eine Einfahrt eines Grundstücks. Dutzende Streifenwagen sind in der Münchner Innenstadt im Einsatz, um einen Flüchtigen zu fassen. Er soll einen Juwelier überfallen haben.
Einsatzkräfte der Polizei sperren eine Einfahrt eines Grundstücks. Dutzende Streifenwagen sind in der Münchner Innenstadt im Einsatz, um einen Flüchtigen zu fassen. Er soll einen Juwelier überfallen haben. Christof Rührmair/dpa

Dutzende Streifenwagen sind in der Münchner City unterwegs, um Flüchtige zu fassen. Sie sollen einen Juwelier überfallen haben. Es wird von einem Schaden von mehreren Hunderttausend Euro ausgegangen.

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Nach einem Überfall auf ein Juweliergeschäft in der Münchner Innenstadt und einer spektakulären Verfolgungsjagd mit 40 Streifenwagen und einem Hubschrauber am Mittwoch hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Ein dritter Mann sei ebenfalls festgenommen worden, seine Tatbeteiligung müsse aber noch geprüft werden, sagte ein Polizeisprecher.

Die Männer waren in den von außen nicht als solchen erkennbaren Juwelierladen in München eingedrungen und hatten nach Polizeiangaben Ware im Wert von mehreren Hunderttausend Euro erbeutet.

Im Fahrzeug der Männer sei Beweismaterial sichergestellt worden, sagte der Polizeisprecher. Ob es sich dabei um die Beute handelt, sagte er zunächst nicht. Die Männer seien in einer Haftanstalt untergebracht worden und sollen am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

In dem Juweliergeschäft, das nach außen hin unauffällig wirkt und keine Schaufensterauslage hat, werden unter anderem Luxus-Uhren verkauft. Vier Personen gelten nach Polizeiangaben als Geschädigte, sie sind alle unverletzt.

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