Zum Hauptinhalt springen

KreativquartierJutierhalle wird im Sommer eröffnet

In der Jutierhalle, hier ein Foto vor der Sanierung, ließen einst die städtischen Wasserwerke ihre Leitungsrohre mit Jute ummanteln.
In der Jutierhalle, hier ein Foto vor der Sanierung, ließen einst die städtischen Wasserwerke ihre Leitungsrohre mit Jute ummanteln. Kulturreferat München

Das städtische Kulturreferat wird das ehemalige Industriegebäude als wichtigen Teil des geplanten Kreativparks zunächst selbst betreiben. Auf die Tonnenhalle müssen die Künstler noch länger warten.

Von Heiner Effern

SZ bei Google bevorzugen

Die Jutier- und Tonnenhalle werden seit Jahren als Hoffnungsträger für die freie Kulturszene in einem Atemzug genannt, doch nun müssen sich die beiden vorerst trennen. Denn die Jutierhalle wird nach langer Sanierungszeit in diesem Sommer fertig, das Baureferat wird das ehemalige Industriegebäude dann an das Kulturreferat übergeben. Die Tonnenhalle bleibt dagegen weiter Baustelle. Wegen einer starken Nitratbelastung verzögern sich die Arbeiten hier bis in das Jahr 2028 hinein.

Die beiden Hallen sollen das Herzstück des Kreativparks im Kunstviertel an der Dachauer Straße bilden. Die nun fertig sanierte Jutierhalle wird erst einmal vom Kulturreferat selbst betrieben. Erst wenn auch die Schwesterhalle umgebaut ist, soll eine eigens zu gründende städtische Betreibergesellschaft die Aufgabe übernehmen. Das entsprechende Konzept wird gerade erarbeitet.

Das Kulturreferat kann in der Jutierhalle noch in diesem Jahr 39 Räume an Künstler vergeben. Dazu stehen drei Probenräume für Musiker zur Verfügung. Wenn alles klappt wie geplant, können die Mieter noch dieses Jahr einziehen. „Der Bedarf an Orten für Musikproben und Ateliers ist enorm, hier wird jeder Raum gebraucht“, sagt Kulturreferent Marek Wiechers. Dazu verfügt die Jutierhalle über Büros für die Verwaltung und eine zentrale Veranstaltungsfläche.

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Immobilien in München
:Statt Abriss: Arabellahaus wird für Hunderte Millionen Euro umgebaut

Das ikonische Gebäude in Bogenhausen soll größer werden und eine spektakuläre Rolltreppe an der Fassade bekommen. Wie die Pläne der Bayerischen Hausbau aussehen – und was das für die Mieter bedeutet.

SZ PlusVon Sebastian Krass

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite