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Nach Gefängnisurteil wegen SteuerhinterziehungMasken-Millionärin Andrea Tandler fordert Schmerzensgeld

Lesezeit: 4 Min.

Der Münchner Justizpalast.
Der Münchner Justizpalast.
Stephan Rumpf

Die Tochter des einstigen CSU-Generalsekretärs und Ministers Gerold Tandler fühlt sich von ihrer Steuerkanzlei hintergangen. Die Kanzlei weist das zurück. Der Streit führt in die Wirren der Pandemie und zu früheren CSU-Größen.

Von Klaus Ott

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Andrea Tandler ist an diesem Dienstag selbst gekommen in den kleinen, holzgetäfelten Verhandlungssaal mit der Nummer 167 im Münchner Justizpalast. Dieses Mal sitzt die mit sehr einträglichen Masken-Geschäften zu Beginn der Corona-Pandemie sehr bekannt gewordene Geschäftsfrau allerdings nicht als Angeklagte vor Gericht, wie vor drei Jahren. Sondern als Klägerin.

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