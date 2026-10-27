Die Tochter des einstigen CSU-Generalsekretärs und Ministers Gerold Tandler fühlt sich von ihrer Steuerkanzlei hintergangen. Die Kanzlei weist das zurück. Der Streit führt in die Wirren der Pandemie und zu früheren CSU-Größen.

Andrea Tandler ist an diesem Dienstag selbst gekommen in den kleinen, holzgetäfelten Verhandlungssaal mit der Nummer 167 im Münchner Justizpalast. Dieses Mal sitzt die mit sehr einträglichen Masken-Geschäften zu Beginn der Corona-Pandemie sehr bekannt gewordene Geschäftsfrau allerdings nicht als Angeklagte vor Gericht, wie vor drei Jahren. Sondern als Klägerin.