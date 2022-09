Von Andreas Salch

Noch heute, 125 Jahre nach seiner Einweihung am 10. Mai 1897, beeindrucken die monumentalen 138 Meter langen Fassaden des Münchner Justizpalastes, den der Architekt Friedrich von Thiersch im Stil des Neobarock errichtete. Gelegen zwischen Elisen- und Prielmayerstraße am Stachus zählt der repräsentative Bau mit seiner großen Kuppel nach wie vor zu den imposantesten Gebäuden der Landeshauptstadt oder zu den "prachtvollsten Bauten, die in Deutschland je für die Dritte Gewalt geschaffen wurden", wie es die ehemalige Justizministerin Beate Merk (CSU) einmal formulierte. Anlässlich des Jubiläums laden die Präsidentin des Landgerichts München I, Beatrix Schobel, und Justizminister Georg Eisenreich (CSU) an diesem Samstag zum Tag der offenen Tür ein.