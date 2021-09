"Das Leben in der bayerischen Justiz besteht aus Warten", sagt Richter Alexander Fichtl.

Zweimal in der Woche wird am Amtsgericht München im Schnellverfahren verhandelt. Eindeutige Fälle sollen auf diese Weise unkompliziert entschieden werden. Aber was sind schon eindeutige Fälle? Ein Ortstermin.