13. August 2019, 22:03 Uhr München Junge Gesichter auf alten Lappen

Die in die Jahre gekommenen Führerscheine müssen bald umgetauscht werden. Während sich das Landratsamt gut darauf vorbereitet sieht, erfasst viele Betroffene Wehmut. Die SZ hat sich einige Dokumente zeigen lassen - es ist ein Blick zurück in vergangene Zeiten

Von Iris Hilberth und Ulrike Steinbacher

Vor der Fahrt in den Urlaub taucht oft die Frage auf: Gilt mein alter Führerschein im Ausland überhaupt noch? Der graue Lappen mit dem Jugendfoto oder das einst rosafarbene Ding, das schon dreimal aus Versehen in der Waschmaschine den Schleudergang durchlaufen hat? Sollte man das nicht mal gegen einen Kartenführerschein eintauschen?

Gerüchte, in Österreich oder Italien könnte man damit Probleme bekommen, diese Länder würden die alte Fahrerlaubnis aus Deutschland nicht anerkennen, sind Falschmeldungen. Die Mitgliedsstaaten der EU haben sich verpflichtet, alle jeweils national gültigen Führerscheindokumente auch untereinander anzuerkennen. Probleme gebe es nur, so das Landratsamt München, wenn bei alten Führerscheinen deren "verheerender" Zustand es nicht mehr zulasse, Personalien abzulesen. Ein altes Bild sei kein Grund zur Beanstandung. Allerdings muss man mit Personalausweis oder Reisepass nachweisen, dass man derselbe ist, der dem Betrachter da entgegen lächelt. Kann man auf dem Bild gar nichts mehr erkennen oder fehlt es ganz, weil der Lappen in all den Jahrzehnten eine Menge mitgemacht hat, kann das zu Beanstandungen führen.

Demnächst allerdings läuft die Gültigkeit der alten Fahrerlaubnisse ab. Spätestens bis 19. Januar 2033 sollten sie alle in EU-Kartenführerscheine umgetauscht sein. Wie viele das in Stadt und Landkreis München insgesamt sind, ist offen. Schließlich sei niemand verpflichtet, seinen Führerschein in München zu registrieren oder abzumelden, erklärt Pressesprecher Johannes Mayer vom Kreisverwaltungsreferat (KVR). In der Stadt leben etwa 900 000 Führerschein-Inhaber. Laut Landratsamt geht man deutschlandweit von etwa 43 Millionen "Altführerscheinen" aus, also sowohl die grauen und rosa Papierdokumente als auch die unbefristeten Scheckkarten-Führerscheine.

‹ › Längst hat Annette Ganssmüller einen Doppelnamen, mit ihrem gültigen Führerschein allerdings ist sie seit 1979 ohne das "Anhängsel" Maluche unterwegs. Die stellvertretende Landrätin von der SPD aus Ismaning liebt ihren grauen Lappen, wie sie eindringlich versichert. Ausgestellt wurde er einst von der Stadt Aschaffenburg. Wenn Annette Ganssmüller-Maluche also demnächst ihren alten Führerschein gegen den neuen EU-Kartenführerschein umtauschen will, braucht sie eine "Karteikartenabschrift" aus Unterfranken. Gerne trennt sie sich nicht von dem alten Dokument. "Wehe, jemand will den durchschneiden oder lochen", sagt sie scherzhaft und verrät: "Ich habe ihn fast schon mal verloren." HILB Bild: Claus Schunk

‹ › Die Bürgermeisterin von Pullach ist längst mit einem Führerschein im Checkkartenformat unterwegs. Aufgehoben hat Susanna Tausendfreund die alte Fahrerlaubnis dennoch. "Er ist aber entwertet", teilt sie mit. Derzeit weilt sie in Frankreich, und da hat sie das alte Dokument nicht dabei. Aber ihre Mitarbeiterinnen im Rathaus haben noch eine Kopie des Führerscheins aus dem Jahr 1982. Tausendfreund berichtet: "Ich musste ihn eintauschen, damit ich den internationalen Führerschein beantragen konnte, ohne den ich den Krankenwagen nicht in die Ukraine hätte fahren dürfen." Pullach ist mit der Gemeinde Baryschiwka befreundet und spendete den Ukrainern vor fünf Jahren das Fahrzeug. HILB Bild: Angelika Bardehle

Das muss der Landrat dann doch energisch klarstellen: "Für den grauen Lappen bin ich noch zu jung", sagt Christoph Göbel, als er nach seinem Führerschein gefragt wird. Und zückt sogleich das rosafarbene Exemplar, ausgestellt am 22. Dezember 1992, also exakt drei Tage nach seinem 18. Geburtstag. Die Prüfung hat er allerdings schon gut zwei Wochen vorher abgelegt, am 4. Dezember. Der rothaarige Jüngling besuchte damals die Fahrschule Helmut Scheurer in seiner Heimatgemeinde Gräfelfing. In seiner Funktion als Landrat sitzt der CSU-Politiker übrigens nicht selbst am Steuer, Göbel hat einen Chauffeur und nutzt die dienstlichen Fahrten, um Telefonate zu erledigen oder Termine vorzubereiten. STGA Bild: Sebastian Gabriel

Damit es bei dem Umtausch nicht zu einem Ansturm auf die Zulassungsstellen kommt, weil alle gleichzeitig den neuen Führerschein beantragen wollen, gibt es einen Stufenplan. Für alle Personen, deren Fahrerlaubnis bis zum 31. Dezember 1998 ausgestellt wurde, ist das Geburtsjahr des Inhabers ausschlaggebend. Wer vor 1953 geboren wurde, muss seinen Führerschein erst bis zum Jahr 2033 umtauschen. Die Jahrgänge 1953 bis 1958 hingegen haben nur eine Frist bis 19. Januar 2022. Wer zwischen 1959 und 1964 geboren wurde, muss bis 2023 den Umtausch erledigen. Die Jahrgänge 1965 bis 1970 sind bis 2024 an der Reihe. Noch ein Jahr länger Zeit haben Fahrer der Jahrgänge 1971 und jünger. Anschließend sind die Besitzer der alten Führerscheine im Scheckkartenformat dran, die zwischen 1999 und 2013 ausgestellt wurden. Sie sind im Landkreis bis 2028 zum Behördengang aufgefordert. In der Stadt müssen Kartenführerscheine, die zwischen 1999 und 2001 ausgestellt wurden, bis 2026 getauscht sein, die Jahrgänge 2002 bis 2004 werden am 19. Januar 2027 ungültig, die Jahrgänge 2005 bis 2007 ein Jahr später. Wer seinen Führerschein 2008 gemacht hat, hat bis 2029 Zeit, dann geht es in Ein-Jahres-Schritten weiter, bis 2033 auch die "Lappen" von 2012 ausgetauscht sind. Die neuen EU-Kartenführerscheine müssen alle 15 Jahre neu beantragt werden.

In München können Termine für den Umtausch unter www.fuehrerscheine-muenchen.de online gebucht werden. Zum Austausch selbst muss der Führerschein-Inhaber aber persönlich zur Fahrerlaubnisbehörde des KVR an der Garmischer Straße 19/21 kommen. Online geht nichts. Mitbringen muss man den alten Führerschein, Ausweis, biometrisches Foto und 24 Euro Gebühr. Wurde der Original-Führerschein in einer anderen Stadt ausgestellt, kümmert sich die Behörde selbst um die Bestätigung der Daten, die sogenannte Karteikartenabschrift.

Beim Landratsamt München dagegen lässt sich der Führerscheintausch online durchführen, zu finden auf der Internetseite des Landkreises (www.landkreis-muenchen.de/online-services). Im Landkreis müssen sich Neubürger ihre Karteikartenabschrift allerdings selbst besorgen. Der neue Führerschein wird dann zugeschickt, der alte kann entwertet behalten werden. Für die Online-Beantragung und den Direktversand zahlt man 29,25 Euro; Antragstellung und Abholung in der Führerscheinstelle in Neukeferloh kosten 24 Euro. In der Regel dauert die günstigere Variante etwas länger, nämlich sechs bis acht Wochen. Nutzt man den Online-Service, sollte der neue Führerschein nach vier Wochen im Briefkasten liegen.

Für die Behörden in Stadt und Landkreis bedeutet die Umtauschaktion erheblichen Mehraufwand. In München werden laut KVR schon regulär etwa 60 000 Führerscheine im Jahr ausgestellt. "Mit dem Zwangsumtausch erhöht sich diese Zahl auf circa 120 000 Führerscheine jährlich." Daher will das KVR im Herbst zusätzliche Stellen beantragen und seine Arbeitsorganisation straffen. "Mit dem bestehenden Personal kann diese Aufgabe nicht bewältigt werden", erklärt auch Franziska Herr von der Pressestelle des Landratsamts. "Aufgrund der Menge an zusätzlichen Anträgen wird es Personalmehrungen geben müssen."