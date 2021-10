Von Antje Weber, München

Will man den Verlag von Julia Eisele beschreiben, fängt man am besten vorne an. Und zwar ganz vorne, am Schaufenster des Ladenlokals in der Münchner Au, das sie als Büro angemietet hat. Der Laden daneben steht leer, die Glasscheibe ist gesprungen. Bei Julia Eisele dagegen prangt ein großer weißer Aufkleber, darauf das "Eisele"-Logo mit pinkem Rand, im Fenster stehen wohlsortiert etliche Bücher. Ein besonders dickes, von Rebecca Makkai, trägt den Titel: "Die Optimisten".