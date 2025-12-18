Ein 16-Jähriger ist nach einer Party mit Alkohol und Drogen in einem Hotel im Münchner Umland gestorben. Die genaue Todesursache müsse noch ermittelt werden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ermittler gehen aber von einer Vergiftung durch Drogenkonsum aus. Der Tod des 16-Jährigen aus Bayern sei der Polizei am frühen Dienstagmorgen gemeldet worden.

Ein weiterer 16-Jähriger sowie ein 18 Jahre alter Mann seien wegen einer Vergiftung durch Alkohol und Drogen ins Krankenhaus gebracht worden. Ein 17-Jähriger, der laut Polizei bei der Feier war, musste demnach ebenfalls in einer Klinik behandelt werden. Inzwischen seien alle drei Teilnehmer der Feier aber wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden, sagte ein Polizeisprecher.

Die Party soll in der Nacht auf Dienstag in einem Hotel im Landkreis München stattgefunden haben. Ob es einen konkreten Anlass für die Feier gab und wer die Drogen mitbrachte, müsse noch ermittelt werden, sagte der Polizeisprecher. Zudem wollen die Beamten herausfinden, ob weitere Gäste bei der Feier waren. Auch Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz stehen im Fokus.