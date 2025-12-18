Zum Hauptinhalt springen

Polizei in München16-Jähriger stirbt nach Party mit Drogen

Mehrere Gäste der Party kamen ins Krankenhaus (Symbolfoto).
Mehrere Gäste der Party kamen ins Krankenhaus (Symbolfoto). (Foto: Peter Kneffel/dpa)

Mehrere junge Menschen feiern in einem Hotel mit Alkohol und Betäubungsmitteln. Für einige Gäste endet der Exzess im Krankenhaus, ein Jugendlicher überlebt die Party nicht.

Ein 16-Jähriger ist nach einer Party mit Alkohol und Drogen in einem Hotel im Münchner Umland gestorben. Die genaue Todesursache müsse noch ermittelt werden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Ermittler gehen aber von einer Vergiftung durch Drogenkonsum aus. Der Tod des 16-Jährigen aus Bayern sei der Polizei am frühen Dienstagmorgen gemeldet worden.

Ein weiterer 16-Jähriger sowie ein 18 Jahre alter Mann seien wegen einer Vergiftung durch Alkohol und Drogen ins Krankenhaus gebracht worden. Ein 17-Jähriger, der laut Polizei bei der Feier war, musste demnach ebenfalls in einer Klinik behandelt werden. Inzwischen seien alle drei Teilnehmer der Feier aber wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden, sagte ein Polizeisprecher.

Die Party soll in der Nacht auf Dienstag in einem Hotel im Landkreis München stattgefunden haben. Ob es einen konkreten Anlass für die Feier gab und wer die Drogen mitbrachte, müsse noch ermittelt werden, sagte der Polizeisprecher. Zudem wollen die Beamten herausfinden, ob weitere Gäste bei der Feier waren. Auch Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz stehen im Fokus.

