Zum Hauptinhalt springen

Polizei in München16-Jähriger rast bekifft und ohne Führerschein durch Bogenhausen

Die Beamten fuhren dem Wagen hinterher und stellten dabei weitere Geschwindigkeitsverstöße fest (Symbolbild).
Die Beamten fuhren dem Wagen hinterher und stellten dabei weitere Geschwindigkeitsverstöße fest (Symbolbild). Carsten Rehder/dpa

Eine Streife wurde auf den Jugendlichen aufmerksam, als er sie überholte. Auf den Fahrer warten nun gleich mehrere Verfahren.

SZ bei Google bevorzugen

Legal Autofahren – darauf wird ein jugendlicher Münchner nun wohl einige Zeit länger warten müssen. Die Polizei erwischte den 16-Jährigen in Bogenhausen am Steuer eines BMW.

Das Auto fiel einer Zivilstreife der Polizei auf, weil es auf der Effnerstraße deutlich zu schnell unterwegs war und die Streife flott überholte. Die Beamten fuhren dem Wagen hinterher und stellten dabei weitere Geschwindigkeitsverstöße fest.

Als sie den Wagen schließlich anhalten konnten, stellte sich heraus, dass der Fahrer erst 16 Jahre alt ist und somit auch noch keinen Führerschein besitzt. Das Auto gehört einem Angehörigen. Es ergaben sich Anzeichen dafür, dass der Jugendliche vor seiner Fahrt Marihuana konsumiert hatte. Deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Auf den Fahrer warten jetzt mehrere Verfahren. Er wurde wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie wegen Führens eines Kraftfahrzeuges unter der Wirkung eines berauschenden Mittels angezeigt.

© SZ/stha - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Outdoor-Sex
:Das wilde Treiben unter freiem Himmel

Sie vergnügen sich auf Parkplätzen, an Badeseen und in Wäldern: Einblicke in Münchens Outdoor-Sex-Szene – und wann die Polizei eingreift.

SZ PlusVon Lisa Marie Wimmer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite