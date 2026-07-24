Legal Autofahren – darauf wird ein jugendlicher Münchner nun wohl einige Zeit länger warten müssen. Die Polizei erwischte den 16-Jährigen in Bogenhausen am Steuer eines BMW.

Das Auto fiel einer Zivilstreife der Polizei auf, weil es auf der Effnerstraße deutlich zu schnell unterwegs war und die Streife flott überholte. Die Beamten fuhren dem Wagen hinterher und stellten dabei weitere Geschwindigkeitsverstöße fest.

Als sie den Wagen schließlich anhalten konnten, stellte sich heraus, dass der Fahrer erst 16 Jahre alt ist und somit auch noch keinen Führerschein besitzt. Das Auto gehört einem Angehörigen. Es ergaben sich Anzeichen dafür, dass der Jugendliche vor seiner Fahrt Marihuana konsumiert hatte. Deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet.

Auf den Fahrer warten jetzt mehrere Verfahren. Er wurde wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie wegen Führens eines Kraftfahrzeuges unter der Wirkung eines berauschenden Mittels angezeigt.