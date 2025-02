Viele junge Menschen in München kämpfen mit psychischen Problemen. Das zeigt eine Online-Jugendbefragung, die am Dienstag im Kinder- und Jugendhilfeausschuss vorgestellt wird. Demnach leiden zwei Drittel an gesundheitlichen Problemen, fast 30 Prozent spezifizieren diese als psychisch. Jugendliche, die divers sind, klagen sogar zu 67,7 Prozent über psychische Probleme und leiden auch häufiger unter ADHS oder Autismus.