Von Sophia Oberhuber

Etwa zwei Drittel der 16- bis 24-Jährigen werfen der Stadt vor, sich nicht ausreichend für bezahlbaren Wohnraum einzusetzen. Das legen zumindest die Ergebnisse einer nicht repräsentativen Online-Befragung des Sozialreferats zusammen mit dem Aktionsbündnis "Wir sind die Zukunft" nahe. Die Umfrage, im Rahmen derer insgesamt 3614 Fragebögen ausgefüllt wurden, fand im Herbst vor einem Jahr statt. Zuvor führte die Stadt die Befragung in 2016 durch. Seitdem ist der Druck, den junge Münchner durch das Leben in der Stadt empfinden, sei es finanziell oder beruflich, massiv gestiegen.

Hatten vor fünf Jahren 39 Prozent der Befragten angegeben, dass der Leistungs- und Konkurrenzdruck in der Stadt sie belaste, waren es nun doppelt so viele. Die hohen Kosten, die das Leben in München mit sich bringt, bereitet jedem Neunten Sorgen. 2016 befürchtete noch etwa jeder Siebte, sich das Leben in der Stadt irgendwann nicht mehr leisten zu können. Vor allem Ausgaben für Wohnraum und öffentlichen Nahverkehr belasten junge Menschen.

Das Sozialreferat weist darauf hin, dass die Befragung zu einer Zeit stattfand, in der die Beschränkungen durch Corona-Regeln zunahmen. Das könne erklären, warum sich so viel mehr Jugendliche als in 2016 stärker belastet fühlen. Viele antworteten tatsächlich mit Rückmeldungen zu den Problemen, die sich während der Corona-Pandemie für Jugendliche in München ergaben. Um dies genauer zu beleuchten, stellte die Stadt im Januar 2021 eine weitere Umfrage online, die spezifische Fragen zur Pandemie enthielt. 4592 junge Münchner haben sich an dieser Befragung beteiligt. Mehr als 70 Prozent gaben an, sich an die Corona-Regeln zu halten. Die Jugendlichen belastete während der Pandemie vor allem, dass keine Treffen mit Freunden möglich waren. Ebenso schränkten die Ausgangssperre um 21 Uhr und der Wegfall von Konzerten und Veranstaltungen das Leben der Jugendlichen ein. Etwas mehr als jeder dritte Befragte hatte aber auch Angst davor, andere Menschen mit dem Virus anzustecken. Eine weitaus höhere Quote als die Angst, sich selbst mit dem Virus anzustecken.

Auf die Frage, was ihnen an ihrer Heimatstadt besonders gefällt, nannten die Befragten vor allem die Möglichkeiten auf eine gute schulische oder universitäre Ausbildung und die guten Aussichten auf einen Job. 90 Prozent gaben an, dass sie sich in München schlicht wohl fühlen. Von einer "Großstadt mit Dorfflair" ist in den Antworten unter anderem die Rede. Demnach schätzen Jugendliche die "lebendigen Viertel mit breitem gastronomischem Angebot", "Vielfalt, Offenheit und bayrische Geselligkeit der hier lebenden Menschen" oder "das viele Grün".

Grundsätzlich fühlt sich Münchens Jugend in der Stadt sicher. Das geben 86 Prozent der Befragten an. Das Sicherheitsgefühl sei im Vergleich zu 2016 gestiegen, so der Bericht. Doch das gilt nicht für alle: Insbesondere Frauen, Minderjährige, Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft und Menschen, die sich als divers einschätzen, fühlen sich weniger sicher. In der nächsten Befragung soll nun genauer gefragt werden, ob sich Jugendliche in den verschiedenen Gebieten der Stadt auch unterschiedlich sicher fühlen.