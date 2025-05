Die Polizei hat drei weibliche Jugendliche festgenommen, die im Verdacht stehen, für eine ganze Reihe von Körperverletzungs- und Raubdelikten in den vergangenen Wochen rund um den Hauptbahnhof verantwortlich zu sein.

Auslöser der Festnahme war ein versuchter Raub am Montag vor einer Woche. Die drei Jugendlichen – zweimal 14, einmal 16 Jahre alt – sprachen ein 14-jähriges Mädchen an, das mit ihrem ebenfalls 14-jährigen Begleiter vor dem Mathäser-Kino in der Bayerstraße stand. Sie forderten sie auf, ihre Kleidungsstücke abzugeben. Als die 14-Jährige sich weigerte, wurde sie mit einem Messer dazu gezwungen. Anschließend begann eine Rangelei, bei der das Opfer zu Boden ging und mit Tritten, auch gegen den Kopf, verletzt wurde.

Als ein Passant dazwischenging, ergriffen die Täterinnen die Flucht, wurden jedoch von der Polizei gestellt und festgenommen. Nun wird untersucht, ob sie auch für etwa zehn weitere, ähnliche Delikte in letzter Zeit verantwortlich sind. Wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr wurden Haftbefehle erlassen, alle drei sitzen jetzt in Untersuchungshaft.